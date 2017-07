Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã triệu tập một số người liên quan đến vụ cả làng đánh đập dã man 2 người phụ nữ bán tăm vì nghi bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc Nghi bắt cóc trẻ em, 2 phụ nữ bán tăm bị cả làng đuổi đánh, chiều 24/7, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập một số người liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Triệu tập nhiều người đánh 2 phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh ghi lại cảnh người dân vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào trưa 22/7, tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo phản ánh, 2 người phụ nữ này lợi dụng thời điểm giữa trưa đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra. Sau đó, thấy người lạ, dân làng đã hô hào và bắt giữ 2 người phụ lại tra hỏi.

Video: 2 người phụ nữ bị cả làng đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Khi bị bắt, 2 người này khai đang đi bán tăm. Kiểm tra túi xách 2 người phụ nữ mang theo, người dân không thấy gói tăm nào mà thấy có chai thuốc mê, giấy tờ và lá bùa. Nghi bắt cóc trẻ con, người dân đã lao vào đánh tới tấp 2 người phụ nữ khiến một người máu me đầy mặt, còn một người bị ngất xỉu.

Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt lực lượng công an xã Mai Đình và Công an huyện Sóc Sơn. Sau đó, lực lượng công an đưa 2 người phụ nữ khỏi sự bao vây của người dân.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời VTC News, một lãnh đạo UBND xã Mai Đình xác nhận vụ việc và cho biết: “Tại thời điểm trước khi bị đánh, trong túi của 2 người phụ nữ có 50 gói tăm, họ khai nhận đi bán tăm chứ không phải bắt cóc trẻ con nhưng vẫn bị người dân lao vào đánh rất nặng. Khả năng đây chỉ là việc hiểu nhầm của người dân”.

Tùng Lâm