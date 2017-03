Việc bà Park Geun Hye bị phế truất đã ảnh hưởng không nhỏ tới bảng xếp hạng âm nhạc gần đây ở Hàn Quốc.

Hôm 10/3, ca khúc Female President của nhóm nữ Girl’s Day phát hành cách đây 4 năm bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số Kpop. Theo sau là hit cũ khác Into the New World của SNSD.

Female President của Girl's Day đề cập đến bà Park Geun Hye nhậm chức vào năm 2013. Ảnh: AKP.

Girl’s Day phát hành Female President sau khi bà Park Geun Hye nhậm chức tổng thống được 4 tháng. Bài hát mang đến thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền trong đó có đoạn: “Tổng thống mới của đất nước chúng ta là một phụ nữ. Thế thì có gì nghiêm trọng thế? Tại sao các cô gái lại không thể chủ động, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị bắt vì điều đó ư?”.

Không ít khán giả đùa rằng Female President không chỉ nhắc đến việc Hàn Quốc có tổng thống nữ mà còn “dự báo” bà sẽ bị bắt giữ.

2 hit cũ của Girl's Day và SNSD lội ngược dòng trên bảng xếp hạng. Ảnh: SP.

Còn Into the New World là ca khúc đầu tiên của nhóm nữ quốc dân. SNSD tung ca khúc này vào năm 2007. Trong nhiều cuộc biểu tình năm ngoái, Into the New World được vang lên liên tục.

Mới đây nhất, đoàn người biểu tình kêu gọi bắt giữ bà Park Geun Hye cũng sử dụng Into the New World và còn nhảy theo bài hát này. Nội dungcủa ca khúc này là những hy vọng và phản ánh thái độ của người biểu tình.

Khác với cuộc lội ngược dòng của Female President có hàm ý mỉa mai bà Park, Into the New World là ca khúc được cho là thích hợp sử dụng trong những cuộc biểu tình.

Nhóm SNSD. Ảnh: AKP.

Sự kiện chính trị lớn vừa qua không chỉ chấn động dư luận mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ Hàn. Không ít ca sĩ, diễn viên gia nhập vào các đoàn biểu tình phản đối bà Park Geun Hye.

Hiểu Nguyệt