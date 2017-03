Kết quả phân tích mẫu nước lấy trên sông Âm (Thanh Hóa) thời điểm cá chết bất thường cho thấy nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép.

Ngày 3/3, Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên Thanh Hóa cho biết, kết quả phân tích các mẫu nước lấy trên sông Âm thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt vừa qua đều vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Cụ thể, ba mẫu nước lấy tại xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc) và xã Giao An (huyện Lang Chánh) có chỉ số DO không đảm bảo quy chuẩn yêu cầu; chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn Việt Nam 2,77 - 9,45 lần; chỉ tiêu NH4+ vượt 1,86 - 2,8 lần; chỉ tiêu NO3 vượt 1,06 - 1,75 lần; chỉ tiêu Mn vượt 2,94 lần.

Hàng trăm kg cá tự nhiên trên thượng nguồn sông Âm đã bị chết những ngày qua. Ảnh: Lam Sơn.

Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra thực tế hoạt động xả thải tuyến sông đoạn từ xã Vân Am đến xã Quang Hiến (có chiều dài khoảng 15 km) và khẳng định dọc khúc sông trên không có cơ sở sản xuất xả nước thải ra sông Âm. Tuy nhiên, ở huyện Lang Chánh có 3 cơ sở sản xuất giấy vàng mã gồm Công ty CP lâm sản Lang Chánh, Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh và Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh đóng tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi có nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động xả thải ra sông Âm.

Các doanh nghiệp này không có báo cáo về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, thực hiện không đầy đủ về tần suất giám sát môi trường theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Tuấn Vinh và Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh cũng không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ, không thu gom chất thải nguy hại theo quy định...

Để làm rõ hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Âm của các cơ sở đóng chân ở Cụm công nghiệp Bãi Bùi, Sở Tài nguyên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao lực lượng công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ hành vi xả thải của ba cơ sở trên.

Sáng 22/2, nước sông Âm đoạn chạy qua địa bàn huyện Ngọc Lặc đổi màu đen đục, có mùi hôi khác thường sau đó xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Hiện tượng cá chết trải dài hơn 10 km từ làng Tró (giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh) đến khúc sông qua xã Vân Am. Theo thống kê, lượng cá tự nhiên chết vào khoảng 300 - 400 kg.

Đây là lần thứ hai cá chết bất thường trên sông Âm. Cuối tháng 7/2016, người dân xã Giao An (huyện Lang Chánh) từng phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt trên dòng sông này. Cả trăm con vịt của người dân xã Giao An sau khi ăn cá cũng lăn ra chết.

Sở Tài nguyên Thanh Hóa kết luận, nguyên nhân cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm hồi năm ngoái là do hệ thống xử lý nước thải của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh gặp sự cố, xả tràn ra môi trường.

Theo Lê Hoàng/Vnexpress