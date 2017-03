Đập chứa bùn thải quặng của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Cty CP MTV Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh) bị vỡ khiến 3 xã thuộc huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị thiệt hại nặng; 300 ha lúa bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Hiện trường vụ vỡ hồ thải số 2, đập chứa chất thải của Xí nghiệp Thiếc Suối Bắc

Ngày 8/3, bể lắng hồ thải số 2 (gồm nước và bùn thải quặng) của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc bị vỡ một đoạn khoảng 12m. Hàng trăm tấn chất thải đã đổ xuống dòng Nậm Huống. Được biết, đập chứa có dung lượng 10.000m 3 , hầu hết đã tràn ra ngoài. Vị trí vỡ đập cao khoảng 700m so với mực nước biển, nằm trên núi Lan Toong, xã Châu Thành. Theo khảo sát hiện trường của huyện Quỳ Hợp, hiện có 3 xã bị ảnh hưởng: xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang. Riêng xã Châu Quang có 22/26 thôn, bản bị ảnh hưởng, 300 ha lúa bị thiệt hại. Đặc biệt, cá của người dân nuôi trên dòng Nậm Huống bị chết hàng loạt. “Sự cố đáng tiếc xảy ra, chúng tôi đã gấp rút phối hợp với nhà chức trách để khắc phục và không phủ nhận hậu quả cũng như trách nhiệm. Tuy nhiên, nguyên nhân cá chết trong khu vực nuôi của người dân cần có kết quả chính xác chứ chưa thể khẳng định chắc chắn được”, một lãnh đạo Cty CP MTV Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh nói.

Cá chết trên dòng Nậm Huống sau sự cố vỡ đập.

Đại tá Trần Hữu Hồng- Trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: “Sau sự cố vỡ đập chứa bùn thải kim loại màu tại địa bàn xã Châu Thành, Quỳ Hợp, đã có hiện tượng cá chết đồng loạt tại các sông, suối, ao hồ trên địa bàn. Đơn vị đã cử một bộ phận về phối hợp với địa phương để lấy mẫu phân tích, xác định nguyên nhân”.

Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An đã lấy các mẫu nước về phân tích, nhằm đánh giá thiệt hại sau sự cố. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, ông Hồ Sỹ Dũng cho hay: “Xí nghiệp thiếc Suối Bắc của Cty CP Kim Loại Màu Nghệ Tĩnh được cấp phép khai thác quặng thiếc trên khu vực núi Lan Toong từ tháng 12/2013. Sự cố vỡ đập xảy ra 3 ngày trước, sau đó xuất hiện tình trạng cá chết đồng loạt trên các sông suối. Nếu đúng nguyên nhân do nguồn bùn thải từ việc vỡ đập gây ra, phía doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Lê Ngọc - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt người dân không được ăn cá trong khu vực bị ảnh hưởng. Về phần nước sạch phục vụ sinh hoạt và ăn uống thì không vấn đề gì. Quan điểm của huyện sẽ hỗ trợ thiết thực cho dân”.

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra hiện trường

Liên quan đến sự cố vỡ đập thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, chiều 12/3, Bộ Công Thương cho biết, đã cử tổ công tác vào Nghệ An kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố. Tổ công tác do Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Tô Xuân Bảo làm trưởng đoàn, cùng với đại diện TKV, các đơn vị chức năng sẽ lên đường vào Nghệ An sáng sớm hôm nay, 13/3.

Theo báo cáo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), TKV đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Phạm Tuyên

Cảnh Huệ - Việt Hương