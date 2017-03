Kết quả phân tích mẫu nước cá chết bất thường trên sông Âm, Thanh Hóa vào cuối tháng 2 cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết nổi trên sông trong những ngày trước đó không phải là do bệnh dịch mà do ảnh hưởng của môi trường nước.

Theo thông tin từ lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chiều 2/3, các mẫu nước trên sông Âm lấy được vào thời điểm cá chết đều vượt ngưỡng cho phép.

Cá tự nhiên chết nổi trắng sông Âm đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

Ngay khi xảy ra sự việc cá chết bất thường trên sông Âm, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã lấy 3 mẫu nước đoạn qua xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc) và xã Giao An (huyện Lang Chánh) đưa đi phân tích. Kết quả phân tích cho thấy: Chỉ số DO không đảm bảo quy chuẩn yêu cầu; chỉ tiêu COD vượt Quy chuẩn Việt Nam 2,77 đến 9,45 lần; chỉ tiêu NH4+ vượt 1,86 đến 2,8 lần; chỉ tiêu NO3 vượt 1,06 đến 1,75 lần; chỉ tiêu Mn vượt 2,94 lần.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động xả thải tuyến sông đoạn từ xã Vân Am đến xã Quang Hiến (có chiều dài khoảng 15 km) và khẳng định dọc tuyến sông trên không có cơ sở sản xuất xả nguồn nước thải ra sông Âm, nhưng có 3 cơ sở sản xuất giấy vàng mã gồm: Công ty cổ phần Lâm sản Lang Chánh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh và Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh đóng tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi (huyện Lang Chánh) có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể: Công ty cổ phần Lâm sản Lang Chánh không có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, cũng như thực hiện không đầy đủ về tần suất giám sát môi trường theo quy định.

Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định, không thu gom chất thải nguy hại theo quy định. Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định, cung cấp thông tin tài liệu không đầy đủ liên quan đến việc kiểm tra, thực hiện không đầy đủ về tần suất giám sát môi trường 2017...

Đáng lưu ý là trước đó, ngày 27/7/2016, cũng trên sông Âm đoạn qua xã Giao An (huyện Lang Chánh) đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, nổi trắng dọc bờ sông. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận nguyên nhân cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm là do nước thải ô nhiễm từ Cụm công nghiệp Bãi Bùi - huyện Lang Chánh tràn ra môi trường.

Để làm rõ hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Âm của các cơ sở đóng chân ở Cụm công nghiệp Bãi Bùi - huyện Lang Chánh làm cho cá chết, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao lực lượng Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc xả thải của 3 cơ sở trên.

Trước đó, sáng 22/2/2017, người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Âm với chiều dài gần 10 km. UBND huyện Ngọc Lặc đã cử cán bộ các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Thú y… xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình; đồng thời lấy mẫu nước sông đưa đi kiểm tra và đã khuyến cáo người dân trong xã tuyệt đối không vớt cá chết về làm thực phẩm hay cho gia súc, gia cầm ăn, không được sử dụng nguồn nước sông khi đang có hiện tượng cá chết...

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)