Se7en đã mang 'Passion' - bản hit từ 13 năm trước lên sân khấu MBC Music K-Plus.

Một ngày sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, tối 25/3, dàn nghệ sỹ nhóm nhạc Hàn đã sẵn sàng cho đêm diễn MBC Music K-Plus Concert đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình.

Tuy có lúc trời mưa khá to và nặng hạt nhưng các nhóm nhạc Hàn vẫn biểu diễn hết mình và giao lưu cùng khán giả.

Sau những màn biểu diễn ấn tượng của I.C.E , MASC, hay EXID... thì nam ca sĩ Se7en lại một lần nữa khiến fan 'bấn loạn' vì xuất hiện cực đẹp trai trên sân khấu.

Se7en chiêu đãi fan bằng ca khúc 'Give It To Me' khiến sân khấu nóng hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, 'anh Bảy' còn khiến 'cả bầu trời ký ức' của nhiều fan hâm mộ Kpop ùa về khi mang bản hit 13 năm tuổi 'Passion' lên sân khấu.

