Dịch vụ thẩm mỹ cho nam đang dần phổ biến, nhằm phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của các quý ông - đặc biệt là nâng cấp vòng một.

Ngày càng nhiều nam giới tìm đến các dịch vụ thẩm mỹ cho nam với nhu cầu làm nhỏ vòng một bị chảy xệ (moobs).

Vòng một bị chảy xệ được gây ra bởi triệu chứng vú to ở nam giới. Ở Mỹ, có đến 40% - 60% đàn ông mắc phải tình trạng này. Vì thế, họ tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để giúp làm nhỏ vòng một.

Thông thường, tình trạng này xảy ra khi các hormones trong cơ thể bị mất cân bằng trong quá trình dậy thì. Đặc trưng của nó là sự phát triển quá mức ở phần ngực giống như phụ nữ, gây ra bởi các loại tân dược, do sử dụng chất kích thích cơ bắp (steroid), do tăng cân, lão hóa hay do di truyền.

Bác sĩ thẩm mỹ Miguel Delgado tại San Francisco cho hay, có nhiều phương pháp để có thể làm nhỏ vòng một, tùy vào các triệu chứng của bệnh nhân như: đầu vú phình to, ngực lớn cỡ C & D, ngực chảy xệ do sử dụng steroid trong thời gian dài hay tăng cân,.v.v.

Phần lớn các ca phẫu thuật sẽ đảm bảo ít xâm lấn, không để lại sẹo - đặc biệt là với những trường hợp đơn giản và bệnh nhân trẻ tuổi. Đối với những người lớn tuổi hơn, hay có tình trạng phức tạp thì phẫu thuật có thể để lại sẹo do phải loại bỏ cả một số phần da thừa.

Ông cũng cho biết: “Bệnh này không phải ung thư, cũng không phải cắt bỏ toàn hoàn ngực, nên chỉ cần điều chỉnh cho đến khi có vòng một nam chuẩn. ”

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể nghỉ ngơi một tiếng hoặc tiếng rưỡi rồi trở về nhà. Khoảng 2 - 3 ngày sau, bệnh nhân có thể tới phòng khám để rút ống và bắt đầu mặc áo định hình trong vòng khoảng 6 tuần.

Chi phí của các ca phẫu thuật thường dao động từ $8,500 - $12,000 (khoảng 20tr - 27tr VNĐ).