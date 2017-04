Khoảnh khắc Khởi My chụp cùng vị Kelvin Khánh trong ngày đính hôn nhận hơn 300 nghìn lượt yêu thích.

Thông tin Khởi My - Kelvin Khánh làm lễ đính hôn là sự kiện hot nhất Vpop ngày hôm nay. Đoạn livestream do người trong cuộc thực hiện khiến fan nghi ngờ là dàn dựng, tuy nhiên mọi việc nhanh chóng được bạn bè xác nhận là thật.

Livestream lễ đính hôn của Khởi My - Kelvin Khánh

Sau nhiều giờ im lặng, Khởi My chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng Kelvin Khánh trên fanpage gần 11 triệu like. Cô nàng diện một chiếc váy trắng, cổ và tay đeo nhiều trang sức là quà tặng của bạn trai và họ hàng hai bên. Giọng ca Gửi cho anh nở nụ cười hạnh phúc bên Kelvin Khánh.

Bức ảnh nhận "bão like" của Khởi My.

Bức ảnh lập tức "tạo bão" với con số kỷ lục - hơn 320 nghìn lượt like, gần 7,5 nghìn lượt chia sẻ, hơn 11 nghìn lượt bình luận. Trung bình những khoảnh khắc mà Khởi My đăng tải chỉ hút vài chục nghìn đến hơn 100 nghìn lượt like.

Thông tin đính hôn của Khởi My - Kelvin Khánh cũng khiến nhiều sao Việt bất ngờ. Rất nhiều đồng nghiệp chúc phúc cho cặp đôi.

Một bức ảnh khác cũng nhận được sự chú ý sau lễ đính hôn là khoảnh khắc mẹ Kelvin Khánh đăng ảnh chụp cùng con dâu. "Thật dễ thương", mẹ Kelvin Khánh bày tỏ niềm hạnh phúc.

Mẹ Kelvin Khánh chia sẻ ảnh chụp với con dâu.

Lễ đính hôn của Khởi My diễn ra trong không gian đơn giản tại một nhà hàng tại Long Khánh, Đồng Nai. Sau buổi lễ kết thúc, Khởi My ra tận xe để chào tạm biệt nhà trai quay về Sài Gòn. Một số nguồn tin từ bạn bè tiết lộ, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Khởi My - Kelvin Khánh hiện là những ca sĩ trẻ có tiếng trong Vpop, sở hữu lượng fan "khủng". Nữ ca sĩ hơn bạn trai 4 tuổi nhưng cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ lớn.