Ngày 24/3/2017 vừa qua, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD), Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý I năm 2017. Hội nghị nhằm đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh của BSR trong 3 tháng đầu năm 2017, đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ của BSR trong 3 quý còn lại của năm 2017.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc BSR đã báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý I năm 2017, theo đó ước tính, trong 3 tháng đầu năm của BSR có tổng doanh thu đạt khoảng 21 nghìn tỷ, nộp ngân sách hơn 2.400 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1.800 tỷ. Nhà máy hoạt động ổn định, liên tục công suất tối ưu (105%).

Bên cạnh đó, các chỉ số KPI chính của nhà máy tích lũy trong quý I/2017 đều được kiểm soát tốt, trong đó chỉ số tiêu thụ năng lượng nội bộ đã có sự tiết giảm đáng kể. Đặc biệt, BSR đã chú trọng tăng cường kiểm soát các vấn đề kỹ thuật còn tồn đọng đảm bảo Nhà máy vận hành an toàn, ổn định với kết quả BSR đã cán mốc 10 triệu giờ công an toàn. Công tác bảo dưỡng thường xuyên được tổ chức, thực hiện với nhiều cải tiến và đảm bảo tốt chất lượng, mục tiêu giữ vững ổn định và an toàn vận hành Nhà máy

Nói về công tác chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể lần 3, ông Trần Ngọc Nguyên cho hay, hiện BSR đã hoàn thành 100% việc phát hành đơn hàng; ký kết hợp đồng 92% hạng mục vật tư, các hạng mục còn lại sẽ ký hợp đồng trong tháng 3/2017; đã thực hiện giao 57% hạng mục vật tư, dự kiến tất cả vật tư còn lại sẽ giao trong cuối tháng 5/2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn- Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch PVN nhận định, trong tương lai, BSR phải đương đầu với sự cạnh tranh về thị trường khi các Nhà máy Lọc dầu khác đi vào hoạt động, gần nhất là Nghi Sơn. Do vậy, BSR phải rà soát lại hệ thống phân phối sản phẩm khi Nghi Sơn đưa sản phẩm vào thị trường, tối ưu hóa về mặt sản xuất, có khả năng tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh ở thị trường miền Bắc.

Đối với công tác triển khai dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, dự án đã được triển khai được 23/78 tháng kể từ thời điểm phát hành gói thầu Tư vấn lập thiết kế tổng thể (FEED). Tổng diện tích đã thực hiện công tác bồi thường đạt 98%; công tác xây dựng khu tái định cư đang khẩn trương triển khai. Dự kiến đến ngày 30/6/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho BSR triển khai dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN ) đánh giá: “Trong tình hình khó khăn chung của Tập đoàn nói riêng và thế giới nói chung, việc kinh doanh có hiệu quả của BSR đã trở thành điểm sáng đáng biểu dương. Việc hoạt động 105% công suất, tồn kho hợp lý, hiệu quả kinh doanh tốt, lợi ích tích cực là sự nỗ lực cao của toàn bộ CBCNV Nhà máy.

Tuy nhiên, BSR cần chú ý việc lập kế hoạch quản trị dòng tiền trên cơ sở PVN giao và điều kiện kinh doanh cụ thể của đơn vị và Tập đoàn. Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa và nâng cấp mở rộng Nhà máy cần đi song song với việc nâng cấp về công nghệ, đưa công nghệ vận hành phát triển hơn”.

Do vậy, BSR phải rà soát lại hệ thống phân phối sản phẩm khi Nghi Sơn đưa sản phẩm vào thị trường, tối ưu hóa về mặt sản xuất, có khả năng tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh ở thị trường miền Bắc. Đối với việc bảo dưỡng tổng thể lần 3, BSR cần làm đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, chất lượng, đây là công việc ảnh hưởng lớn đối với quá trình cổ phần hóa.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn –Tổng Giám đốc PVN đã trao tặng Bằng khen cho BSR vì đã có thành tích xuất sắc trong việc cán mốc 10 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn mất ngày công.

Với những kết quả nổi bật BSR đã đạt được trong suốt thời gian qua, BSR xứng đáng là con chim đầu đàn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Với mức đầu tư 3 tỷ usd, sau 7 năm đi vào vận hành, BSR đã nộp ngân sách trên 7 tỷ usd, cho thấy hiệu quả từ dự án lọc hóa dầu đầu tiên Việt Nam.

