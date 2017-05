Xuất hiện trong bộ ảnh của GQ, nam diễn viên 53 tuổi không mỉm cười trong bất cứ tấm ảnh nào, thậm chí có những bức ảnh mắt rớm lệ trong lần đầu trải lòng về cuộc chia tay ồn ào với Angelina Jolie.

Trong cuộc phỏng vấn, Brad Pitt chỉ một lần duy nhất nhắc đến tên Angelina Jolie đó là khi anh khuyên khán giả nên xem phim mới của cô - First They Killed My Father. Ngoài ra, trong suốt cuộc trò chuyện, anh dành thời gian tâm sự về sáu con và cuộc xung đột trên mặt báo giữa hai vợ chồng để giành quyền nuôi con. Nam diễn viên cũng không giấu sự lo lắng là không hiểu các con phản ứng như thế nào trước những tin đồn thất thiệt về việc chia tay của ba mẹ.

“Tôi lo lắng cho chúng nhiều hơn, những gì chúng phải chịu đựng. Cả hai chúng tôi đều đã cố gắng hết sức. Tôi nghe một luật sư nói rằng: ‘Trước tòa, không có ai là người chiến thắng, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi’. Điều này có vẻ đúng. Tôi từ chối việc chứng minh ai đúng, ai sai. May mắn thay, "phía bên kia" (Jolie) cũng đồng ý với quan điểm này”.

Brad Pitt thừa nhận anh nghiện rượu và đã từ bỏ và cai nghiện thành công. “Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống đó nữa”, Brad tâm sự. Ngoài ra, nam chính của phim Allied tâm sự, sau khi chia tay Angelina Jolie, anh không thể ở lại trong ngôi nhà của gia đình ở đồi Hollywood vì nơi đó có quá nhiều kỷ niệm với sáu con. Anh ở nhờ nhà một người bạn ở Santa Monica.

"Tôi ở trong đó suốt thời gian dài cho đến một ngày cảnh sát đến kiểm tra mọi thứ và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết mình nên trở về và tôi dọn đồ đi ngay sau đó", Brad nói.

Nam diễn viên cũng cho biết thêm, những tháng vừa qua có đôi lúc anh nghĩ đến cái chết. “Khi cận kề cái chết, người ta không nói về những thành tựu của bản thân. Họ nói về người mình yêu thương hoặc những điều hối tiếc. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ về bọn trẻ. Chúng rất mong manh và cần có người nắm tay và giải thích mọi điều. Quá khứ khi quá bận rộn tôi đã không lắng nghe đủ. Tôi muốn mình thay đổi điều này”, Brad Pitt khẳng định ngoài các con không còn điều gì quan trọng với anh.

Angelina Jolie nộp đơn xin ly hôn Brad Pitt từ tháng 9 năm ngoái và cả hai lao và cuộc chiến giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, mới đây cả hai mới tạm thời thống nhất chuyện chăm sóc các con và ngừng công kích nhau.

Thảo Nguyễn