Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, cho biết không có việc sắp đặt tắc đường từ xa để tránh mở cửa các trạm thu phí.

Tối 1/5, nhiều lái xe đã đăng tải lên các diễn đàn giao thông về việc “ùn tắc bất thường” trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trên một diễn đàn ôtô, tài khoản Facebook có tên Duc Duy Le viết: “Hôm nay em di chuyển từ Nghệ An - Hà Nội, tắc dài kinh khủng mà lạ là thường cách trạm thu phí 4-5 km. Nút thứ nhất là nút Vạn Điểm có một xe 4 chỗ che biển nằm ở mép đường. Tiếp đó về đến nút giao Thường Tín thì một xe khác nằm kín một làn. Sau đó về đến trạm thì đường rộng thênh thang, thu phí nhịp nhàng”.

Các lái xe đều phản ánh ghi nhận tương đối giống nhau. Họ đặt nghi vấn các trạm BOT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ “sắp đặt” các sự cố giao thông từ xa để điều tiết lượng xe về Hà Nội không bị ùn tắc khi qua trạm thu phí, tránh việc thất thu xả trạm.

Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội chiều 2/5. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nhiều người cho rằng điều lạ lùng là việc ùn tắc chỉ xảy ra tại các nút giao thông gần đó như Vạn Điểm, Liêm Tuyền, Thường Tín, Đại Xuyên do các sự cố bất thường, khiến lượng xe thoát về trạm ở mật độ thấp, lần lượt mua vé qua trạm đầy đủ.

Chiều 2/5, trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, cho biết không có việc sắp đặt tắc đường từ xa để các trạm BOT đảm bảo thu phí.

Ông Oánh khẳng định sau khi xuất hiện thông tin trên ở các diễn đàn mạng xã hội, công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

“Không ai nghĩ ra được ‘phương án’ đó cả. Chúng tôi hay lực lượng cảnh sát giao thông làm sao có thể điều tiết ùn tắc từ xa để tránh thu phí. Những xe mà họ đỗ lại trên đường chắc chắn do chết máy hoặc một lý do nào khác, chứ không phải do sắp đặt", ông Oánh nói.

Vị này nhấn mạnh nếu xảy ra ùn tắc, Công ty sẵn sàng mở barie để giải tỏa theo đúng yêu cầu của Tổng cục Đường bộ.

Văn Chương