Dù vướng lùm xùm không hay trước thềm cuộc thi sắc đẹp quốc tế sắp diễn ra, Á hậu Huyền My vẫn được nhiều người thừa nhận có vẻ đẹp "gây mê" khi ngắm xong bộ ảnh cô diện bikini bốc lửa thế này.

Vẻ đẹp khó cưỡng của Á hậu Huyền My khi cô tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Những ngày qua, thông tin Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My sẽ tham gia Miss Grand International 2017 khiến cộng đồng "dậy sóng" bàn tán. Nhiều người cho rằng, Huyền My đã "cướp" cơ hội của người mẫu, Á khôi Áo dài Yến Nhi khi tham gia cuộc thi này. Từ góc độ khác, cũng có thông tin cho rằng, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới chưa được cấp phép tại Việt Nam và cả Á hậu Huyền My chưa nộp đơn xin được dự thi nên Cục NTBD cũng chưa cấp phép.

Trước những lùm xùm, ồn ào chưa có hồi kết liên quan đến việc Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Huyền My vẫn nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người thẳng thắn cho rằng, ngoại hình chuẩn và sự thông minh của Huyền My sẽ đoạt giải cao khi tham gia cuộc thi này. Bằng chứng không ít người đưa ra chính là bộ ảnh Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam diện bikini gợi cảm, đầy quyến rũ khoe dáng nuột nà.

Cùng ngắm Á hậu Huyền My diện bikini "đốt mắt" qua các thời kỳ:

Năm 16 tuổi, Huyền My vinh dự lọt vào top 5 siêu mẫu Châu Á được tổ chức tại Trung Quốc năm 2011.

Những khoảnh khắc Á hậu Huyền My diện bikini trước khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 cũng đủ "đốn tim" các đấng mày râu.

Và không ít hình ảnh mặc bikini gợi cảm của Á hậu Huyền My khi tham gia cuộc thi sắc đẹp trong nước.