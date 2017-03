Đó là những gì báo chí nhận định khi đưa tin về vụ tấn công khủng bố bằng xe tải trên cầu Westminster, gần tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22-3.

Nguồn tin từ hãng CNN cho biết, vụ tấn công khủng bố xảy ra vào rạng sáng 23-3 (theo giờ Việt Nam). Đến chiều 23-3 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ được 7 nghi phạm sau khi tiến hành kiểm tra, lục soát và bố ráp 6 địa điểm khác nhau ở London và Birmingham. Hiện cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục truy quét các nghi phạm khác và kiểm tra, theo dõi chặt chẽ những đối tượng cực đoan nằm trong danh sách đen.

Mark Rowley, người đứng đầu Cục Cảnh sát phòng chống khủng bố kiêm phó chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh London cho biết, vụ tấn công bắt đầu khi thủ phạm lái một chiếc xe chạy trên cầu Westminster, lao thẳng vào một số người đang đi bộ, làm bị thương rất nhiều người, trong đó có 3 sĩ quan cảnh sát.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao sang đầu cầu bên này và đâm vào hàng rào của tòa nhà Quốc hội. Một trong 2 kẻ ngồi trong chiếc xe đã lao vào trong sân tòa nhà Quốc hội, đâm chết sĩ quan cảnh sát Keith Palmer (48 tuổi), người đã phục vụ trong ngành cảnh sát được 15 năm và là bảo vệ của tòa nhà Quốc hội. Tên này sau đó đã bị bắn hạ.

Kênh truyền hình SKy News cho hay, có 3 người được xác định thiệt mạng trong vụ tấn công gồm cảnh sát Keith Palmer, 1 phụ nữ 40 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi cùng 40 người khác bị thương, trong đó có 5 du khách người Hàn Quốc, 3 sĩ quan cảnh sát và 3 học sinh người Pháp.

Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh xảy ra đúng vào thời điểm chính quyền London chuẩn bị kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu tiến trình đàm phán đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Đáng chú ý là cũng vào ngày 23-3 này, nước Bỉ đang tưởng niệm 1 năm xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào sân bay và nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels làm 32 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Cảnh sát Anh truy lùng nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công khủng bố gần tòa nhà Quốc hội. Ảnh: CNN

Ông Mark Rowley cho biết, đây là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất ở thủ đô London của Anh trong vòng 12 năm qua. Trong số những người bị thương, có gần 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trả lời phỏng vấn hãng CNN, ông Mark Rowley cũng khẳng định không loại trừ khả năng có bàn tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong vụ việc này bởi phương thức tấn công giống như các vụ tấn công tại Nice đêm 14-7-2016 và tại Berlin đêm 20-12-2016.

Trong khi đó, hãng BBC cho hay, kẻ tấn công trước tòa nhà Quốc hội Anh bị bắn hạ đã "bị khuyến khích bởi chủ nghĩa khủng bố quốc tế" và rằng rất có thể hắn không hành động một mình và mục đích của hắn trong vụ tấn công là tạo ra xung đột, bất tín và sợ hãi.

Còn tờ Daily Mail thì cho đăng tải bức ảnh chụp tên này khi hắn được các nhân viên cứu thương cột vào cáng. Bức ảnh cho thấy tên này là người châu Á, tầm 40 tuổi, lái chiếc xe Hyundai Tucson được đăng ký ở khu vực giàu có Chelmsford ở Essex.

Hiện mức độ cảnh báo về nguy cơ khủng bố quốc tế tại London được đánh giá ở mức nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc một cuộc tấn công khủng bố khác nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Thủ tướng Anh Theresa May nói: “Từ địa điểm của vụ tấn công cho thấy đây không phải là một tai nạn. Những kẻ khủng bố đã lựa chọn tấn công vào trung tâm của trái tim nước Anh, nơi mà tất cả mọi người thuộc nhiều chủng tộc, tôn giáo và văn hóa đang tụ họp và tôn vinh các giá trị tự do, dân chủ và tự do ngôn luận. Tất cả những cố gắng tấn công vào những giá trị đó thông qua bạo lực rồi sẽ bị thất bại".

Bà Theresa May cũng đã đứng ra chủ trì một phiên họp khẩn với Ủy ban an ninh khẩn cấp của Chính phủ sau vụ chấn động này, giữa lúc giới chức trách Anh gấp rút mở một cuộc điều tra khủng bố toàn diện. Thị trưởng London Sadiq Khan thì nhấn mạnh: "Tôi muốn chia sẻ nỗi đau với những người mất đi người thân của mình và những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công khủng bố này”.

Ông Sadiq Khan cũng cho biết rằng đã điều thêm cảnh sát có vũ trang và cảnh sát mặc thường phục đến nhiều tuyến phố để có thể đảm bảo an toàn cho người dân London và những người đến thăm thành phố này.

Ông nói: "Chúng tôi luôn đoàn kết để chống lại những kẻ âm mưu làm tổn hại đến cuộc sống và tính mạng của mọi người. Người dân London chưa bao giờ chịu khuất phục những kẻ khủng bố. Lãnh đạo nhiều quốc gia ở châu Âu như Pháp, Đức, Ủy ban châu Âu, các quốc gia châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore... đã gửi lời chia buồn với người dân London và thể hiện quyết tâm sát cánh với Anh chống khủng bố. Riêng Mỹ thì đề nghị hỗ trợ toàn diện Anh trong vụ việc này.

Phan Hiển