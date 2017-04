Hậu quả của vụ tai nạn khiến Linh, Ái, Cường và Nam đều tử vong; riêng Hữu bị thương nặng.

Sáng 1-5, một lãnh đạo của Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cho biết khoảng 23 giờ 20 phút ngày 30-4, trên tuyến tỉnh lộ 848 thuộc địa phận ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết thảm

Theo kết quả xác minh bước đầu, xe máy mang biển số 66V1- 06056 chở 3 người (Nguyễn Nhật Linh (SN 1997), Nguyễn Huỳnh Ái (SN 1997) và Đặng Quốc Cường (SN 1997), khi lưu thông đến địa điểm nói trên đã tông vào xe máy mang biển số 66P1- 40682 chở 2 người là Nguyễn Lê Hữu (SN 1998, ngụ xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Nam (SN 1975, ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Hậu quả của vụ tai nạn khiến Linh, Ái, Cường và Nam chết thảm; riêng Hữu bị thương nặng.

Công an huyện Lấp Vò đang phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tin-ảnh: NGUYỄN HUYNH