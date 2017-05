Đạo diễn James Gunn ban đầu định gửi tặng khán giả thêm một đoạn phim after-credits nữa ở “Guardians of the Galaxy Vol. 2” với sự góp mặt của Gamora, Mantis và Gef the Ravager.

Bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 2 khiến khán giả thích thú bằng yếu tố hài hước xuyên suốt, nhiều trường đoạn hành động đậm đặc kỹ xảo, phần nhạc phim nổi bật, cũng như chứa đựng tới năm đoạn phim after-credits. Đây là điều chưa từng thấy trong Vũ trụ phim siêu anh hùng Marvel (MCU). Song, bộ phim suýt chút nữa đã có thêm một đoạn phim ngắn nữa. Trả lời phỏng vấn báo USA Today, đạo diễn James Gunn tiết lộ rằng ông đã quay nó. Nhưng đoạn phim rốt cuộc bị cắt bỏ vì nhà làm phim sợ rằng khán giả sẽ cảm thấy bối rối. Nhân vật Gef the Ravager (Steve Agee) suýt nữa có cơ hội trở lại ở cuối Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ảnh: Disney. “Đoạn after-credits thứ sáu mở đầu bằng cảnh Gamora (Zoe Saldana) và Mantis (Pom Klementieff) đang trò chuyện trên chiếc phi thuyền mới. Rồi hai siêu anh hùng bất ngờ bị xen ngang bởi Gef the Ravager (Steve Agee) đang trọng thương, máu me đầm đìa”, James Gunn nói. Gef the Ravager là thành viên của bè phái Ravager ở đầu phim. Nhân vật trở nên nổi bật nhờ cặp kính dày cộp, giúp tên Mặt Điện (Chris Sullivan) lật đổ Yondu Udonta (Michael Rooker) và trêu chọc bé Groot (Vin Diesel). Song, khi Yondu lấy lại được chiếc vây và mũi tên Yaka, ông cùng bé Groot, Rocket Raccoon (Bradley Cooper) và Kraglin (Sean Gunn) đảo ngược tình thế. Gef trở thành một trong những nạn nhân của mũi tên Yaka và không kịp trở tay. James Gunn cho rằng nếu Gef trở lại trong đoạn phim after-credits thứ sáu, điều đó cho thấy nhóm siêu anh hùng Vệ binh dải ngân hà đã không kiểm tra kỹ phi thuyền của mình và đó là điều không hợp lý. Bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã khởi chiếu sớm tại nhiều quốc gia từ 28/4 và tới nay thu khoảng 167 triệu USD. Phim mới chính thức ra rạp tại Bắc Mỹ từ 5/5 và dự kiến thu 150 triệu USD nội địa sau khi kỳ nghỉ cuối tuần khép lại. Tuấn Lương