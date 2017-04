Quân đội Hoa Kỳ hôm tối thứ Năm đã thả loại siêu bom phi hạt nhân, vốn chưa từng được dùng trong các cuộc giao tranh bao giờ, xuống khu vực có hầm ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Quân đội Hoa Kỳ hôm tối thứ Năm đã thả loại siêu bom phi hạt nhân, vốn chưa từng được dùng trong các cuộc giao tranh bao giờ, xuống khu vực có hầm ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan, theo BBC.

Bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), hay còn được gọi là "bom Mẹ", nhắm vào căn cứ của IS ở quận Achin.

Đây là loại vũ khí phi hạt nhân, nên việc sử dụng nó không cần có chuẩn thuận của tổng thống Mỹ .

"Bom Mẹ" có kích thước khổng lồ, dài hơn 9m, nặng 9.800kg, được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh (GPS).

Tối hôm thứ Năm, nó được thả xuống từ cửa mở khoang chở hàng của một phi cơ vận tải MC-130, rồi được kích hoạt ngay trước khi chạm đất.

"Bom Mẹ" được để trên một bàn đệm rồi thả xuống từ máy bay. Bàn đệm này sau đó được dù kéo gọn sang bên, khiến trái bom trượt xuống, đạt được độ thăng bằng và được bốn cánh vây định hướng.

Tác động chính của trái bom là tạo ra một làn sóng cực mạnh trong vụ nổ - được cho là tỏa ra một dặm (1,6km) về mọi hướng, và mạnh tương đương với sức công phá của 18.000 cân Anh (8.164,66kg) thuốc nổ TNT.

Các nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ hôm thứ Năm mạnh tới mức ở hai khu quận kế bên người ta cũng nghe thấy âm thanh của nó.

Vụ nổ làm sáng rực cả bầu trời đêm, một nhân chứng sống tại khu vực nói với BBC.

Lớp vỏ nhôm mỏng của trái bom được thiết kế nhằm mục đích tạo bán kính công phá cao ở mức tối đa.

Trái bom "phá hầm" này được thiết kế nhằm phá hủy các cơ sở ngầm dưới lòng đất và các hệ thống địa đạo.

Nó được phát triển nhằm sử dụng trong cuộc chiến Iraq.

Các tường thuật nói mỗi trái bom này có giá thành 16 triệu đô la. Tổng số cho tới nay mới chỉ có 15 trái bom loại này được sản xuất.

Vụ thả bom ở Afghanistan cũng là vụ sử dụng Bom Mẹ lần đầu tiên trong thực tế, tuy nó đã được thử nghiệm lần đầu tiên hồi 2003.

Thế nhưng "mom Mẹ" vẫn chưa phải là loại bom phi hạt nhân lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ.

Ngôi vô địch hiện nay thuộc về bom Massive Ordnance Penetrator (MOP), cũng là loại bom phá hầm nhưng nặng tới 30.000 cân Anh (khoảng 13.607,77kg).

Tiến sỹ Martin Navias từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Đại học King's College London nói với chương trình thời sự The World at One của kênh phát thanh Radio 4 rằng MOP chính là loại vũ khí mà Hoa Kỳ muốn dùng để đối phó với Triều Tiên.

Nga cũng đã phát triển một loại bom quy ước khổng lồ, được mệnh danh là "bom Cha" (Father Of All Bombs - FOAB). Đây là một loại bom khí nhiên liệu, về mặt kỹ thuật được biết đến như loại vũ khí nhiệt áp (thermobaric weapon).

Bom nhiệt áp thường được kích nổ trong hai giai đoạn: một vụ nổ nhỏ tạo thành đám bụi chất nổ, là thứ sẽ kích hoạt để tạo ra lớp sóng có sức tàn phá khủng khiếp.

"Bom Mẹ" được hãng chuyên về công nghệ hàng không Dynetics đóng tại Alabama phát triển.

