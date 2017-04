Ngày 27-4, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh đã công bố áp dụng thường qui phương pháp "chọc hút-dẫn lưu ra ngoài khoang sau phúc mạc bằng một ống thông JJ" chữa trị bệnh nang thận.

Độc đáo của thủ thuật, bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày, không hề đau đớn. BV cũng đã thực hiện được 18 ca và theo dõi cho thấy, chưa có một ca nào bị tái phát.

Vào trưa cùng ngày, qua tiếp xúc, chị Nguyễn Thị Diễm Phương (58 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết, sau 4,5 tháng được điều trị bằng phương pháp trên tại BV Nhân dân 115, khối nang thận lớn 98mm giờ đã nhỏ lại còn chừng 13 mm. Cơ thể chị thấy mập, khỏe ra.

Bệnh nhân Diễm Phương chia sẻ tại buổi gặp gỡ với báo chí và các bác sĩ.

ThS. BS. Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa khoa Ngoại niệu – Ghép thận, BV Nhân dân 115 cũng cho hay, để chữa bệnh nang thận thông thường, trước đây các bác sĩ thường phải tiến hành chọc hút nang, rồi bơm chất làm xơ hóa nang, tuy nhiên 70% các ca làm kĩ thuật này đều phải chịu nhiều tác dụng phụ mà vẫn tái phát bệnh sau 3 tháng.

Bệnh nhân trong phòng làm thủ thuật.

Với biện pháp mới, trung bình thời gian thực hiện 20 – 25 phút, xuất viện ngay trong ngày. Tỷ lệ tái phát nang thận đơn thuần giảm xuống chỉ còn khoảng 5 - 10%, hạn chế các biến chứng, nhất là nhiễm trùng và nguy cơ chảy máu, ít xâm lấn và chi phí thấp. Chi phí điều trị ước chừng 2 triệu đồng (không BHYT).

Nang thận đơn thuần là tổn thương thận dạng nang, hình thành từ nhu mô thận. Tần xuất thường gặp ở cả nam và nữ, tăng dần theo tuổi: 0,22-0,55% (ở trẻ em), 20% ở tuổi 40, 33% (60 tuổi) và khoảng 40% (trên 80 tuổi).

Nang thận khi nhỏ thường không có triệu chứng, nhưng khi nang to sẽ gây đau ở vùng hông lưng có nang, tiểu máu, tăng huyết áp, thận ứ nước do nang chèn ép vào hệ thống đài bể thận. Chỉ định phẫu thuật khi bệnh nhân bị nang to trên 6cm, hoặc bệnh nhân có đau, nhiễm trùng và có gây chèn ép bế tắc đường niệu. Nguyên nhân gây bệnh cũng chưa rõ ràng.

Chiếc ống JJ nằm trong cơ thể bệnh nhân sẽ được rút ra khi đã dẫn lưu hết dịch trong nang thận.

Vào năm 2014, từ nền tảng của đề tài nghiên cứu khoa học là phẫu thuật nội soi điều trị nang thận đơn thuần bằng nội soi một lỗ được báo cáo trong hội nghị Niệu khoa Việt Nam, cùng với nhiều báo cáo khoa học chuyên ngành thận niệu trên thế giới đã đưa ra nhiều kết quả khả quan trong việc chống tái phát nang thận nhờ việc dẫn lưu dịch liên tục kết hợp siêu âm chọc hút nang, khoa Ngoại niệu – Ghép thận, BV Nhân dân 115 đã cải tiến kỹ thuật chọc hút nang thận siêu âm và thành công từ ca đầu tiên và cũng là nơi đầu tiên trên cả nước triển khai kĩ thuật này.

