Ngày 17-4, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 57 bị can về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Trong đó, có 36 đối tượng bị truy tố về tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, vợ chồng Đặng Văn An (SN 1963) và Nguyễn Thị Dung (SN 1984), đều trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bàn bạc với Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1963, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “tài – xỉu”.

Theo sự phân công, với tỷ lệ ăn chia 50/50, vợ chồng An, Dung chịu trách nhiệm thuê địa điểm, thuê người bảo vệ, trông xe, cảnh giới và đưa đón con bạc vào sới; còn Khiêm làm “nhà cái”, thuê người thu tiền….

Vợ chồng An, Dung thời điểm bị bắt

Sau khi thỏa thuận, vợ chồng An, Dung đã thuê 2 phòng tại khách sạn Hoàng Phương II (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do Nguyễn Minh Phương, SN 1976, làm chủ) để mở sới…

Từ công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 16h20 ngày 24-1-2016, Cục CSHS – Bộ Công an đã ập vào khách sạn trên, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt; thu giữ tại hiện trường hơn 270 triệu đồng.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sới bạc này được hoạt động từ cuối tháng 11-2015 đến cuối tháng 1-2016. Hằng ngày, sới mở từ 13h đến 20h, trung bình mỗi ngày hút khoảng 50 con bạc tham gia sát phạt.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc đã hưởng lợi hơn 300 triệu đồng. Trong đó, vợ chồng An, Dung hưởng lợi 80 triệu đồng; Nguyễn Bỉnh Khiêm hưởng lợi 45 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Khiêm còn trực tiếp sát phạt số tiền hơn 200 triệu đồng; Nguyễn Minh Phương, chủ khách sạn hưởng lợi 40 triệu đồng từ việc cho thuê phòng để tổ chức đánh bạc…

Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.