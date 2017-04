Liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi Cố ý làm trái quy định... và tham ô tài sản, liên quan đến vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh , nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC) về tội Tham ô tài sản Điều 278 Bộ luật Hình sự và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty PVC.

Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận - 2 trong số hàng loạt cựu sếp PVC bị khởi tố.

Mới đây, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đỗ Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Tiến là 2 nhân vật mới nhất tra tay vào còng trong vụ án hình sự Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo của Tổng Công ty PVC về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật Hình sự và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Tổng Công ty PVC. Đối tượng này hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Ngày 15/2/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự, phần lớn là cựu lãnh đạo các công ty thành viên của Tổng công ty PVC..

Đó là: Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc Tổng Công ty PVC); Lê Xuân Khánh, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp, Ban Điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch; Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, là Nhân viên Phòng Kỹ thuật thi công, Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty miền Trung; Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Hoa.

Không phải bây giờ, cái tên PVC mới gây nhức nhối trong dư luận với những lùm xùm về thua lỗ, sếp bị bắt.

PVC là nhà thầu dự án nghìn tỷ đắp chiếu ethanol Phú Thọ, nhiều sếp PVC_ME cũng đã bị bắt trong quá trình thực hiện dự án này. Ảnh: L.Bằng

Hồi đầu năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 10 người là lãnh đạo, cán bộ Cty Cổ phần Thi công cơ giới - lắp máy dầu khí (PVC-ME), thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Các bị can gồm Vũ Duy Thành (SN 1960), nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Xuân Tình (SN 1975), Phó tổng giám đốc Cty PVC-ME; Trần Văn Dương (SN 1984), kế toán Ban chỉ huy công trường Nghi Sơn và Vũng Áng thuộc PVC-ME…

Trong số các bị can trên, Vũ Duy Thành và Trần Xuân Tình bị khởi tố về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", những người còn lại bị điều tra về hành vi "Cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC-ME, khởi tố ông Trịnh Văn Thảo (SN 1969), nguyên Tổng giám đốc cùng 4 bị can khác. Trong đó, Trịnh Văn Thảo đã trốn đi nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế bị can này, song từ đó đến nay chưa bắt được.

Tính đến hết tháng 6/2013, dưới thời Trịnh Xuân Thanh (Trịnh Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC năm 2009), tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của PVC cực kỳ khó khăn. Tổng doanh thu của riêng công ty mẹ chỉ vỏn vẹn hơn 510 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/6/2013 lên tới hơn 4.212 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế hợp nhất của toàn công ty lên tới 3.274 tỷ đồng.

Hà Duy