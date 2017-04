Do va chạm ô tô cùng chiều, chiếc mô tô bốc cháy nên người đi xe lao từ trên cầu xuống sông để dập lửa đang cháy mình.

Tối 30-4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vụ cháy mô tô phân khối lớn đã làm người điều khiển bị bỏng rất nặng, rất may nạn nhân kịp nhảy xuống sông nên thoát chết trong gang tấc.

Xe mô tô bị cháy giữa cầu Bến Lức

Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, anh Đặng Duy Khoa (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM ) chạy mô tô BMW 1.000 phân khối, BKS 59A3-088.34 đi hướng Tiền Giang về TP HCM.

Đến km 1938+300 Quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, anh lên dốc cầu Bến Lức để vượt ô tô lưu thông cùng chiều phía trước. Do khoảng cách quá gần, anh Khoa tông vào đuôi ô tô 4 chỗ (không rõ số).

Chiếc mô tô văng lên giữa cầu lật ngang; xăng bên trong bình chảy ra rồi lửa bùng phát xe cùng người của anh Khoa.

Quần áo bị cháy như ngọn đuốc, không còn cách nào anh Khoa chạy ra lan can cầu Bến Lức nhảy xuống dòng sông cách gần 8 m để tự dập lửa.

Anh Khoa lao xuống sông nhưng vẫn bị bỏng nặng

Rất may thời điểm này nước ròng nên anh rơi xuống sình ngập đến ngang vai, ngọn lửa được dập tắt. Do bị cháy toàn thân, anh bị bỏng rất nặng. Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng xuống đưa nạn nhân lên bờ, sau đó chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Theo gia đình, chiếc mô tô trị giá gần 1 tỉ đồng.

Tin-ảnh: H.Minh

