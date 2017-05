Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ việc tiêu hủy thuốc đặc trị ung thư Tasigna hết hạn sử dụng.

Thuốc Tasigna là loại thuốc đặc trị ung thư, được dùng trong điều trị bệnh bạch cầu mãn dòng tủy.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM về việc kiểm tra kho thuốc tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho thấy đến ngày 31/12/2015 kho thuốc còn tồn 19.997 viên thuốc Tasigna 200 mg. Đáng chú ý, tất cả gần 20.000 viên thuốc này đều đã hết hạn sử dụng từ tháng 5/2015.

Về vấn đề này, theo ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho rằng Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM để tồn kho 20.000 viên thuốc Tasigna phải tiêu hủy là quá lãng phí. Do vậy, Cục Quản lý dược đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ. Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát và có báo cáo bằng văn bản về Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trước ngày 7/5/2017.

Trả lời phóng viên Báo Hải quan về việc tại sao thời gian từ khi DN tài trợ thuốc đến khi người bệnh được sử dụng thuốc lại quá dài, trách nhiệm thuộc về ai, ông Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho rằng việc thuốc hết hạn buộc phải tiêu hủy là bất khả kháng, phía bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết.

Bên cạnh đó theo ông Dũng, do đây là chương trình đầu tiên DN tài trợ thuốc cho bệnh nhân ung thư nên bệnh viện còn nhiều bỡ ngỡ trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công văn hành chính liên quan với các cơ quan quản lý như Sở Y tế TP.HCM; Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP.HCM; UBND TP. HCM; Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Sở Tài chính TP. HCM… dẫn đến thời gian kéo dài.

“Mặt khác hạn sử dụng của thuốc do DN tài trợ cũng khá ngắn cũng là một bất lợi”, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết.

Thông tin thêm về thời gian, trình tự xin cấp phép lưu hành thuốc tới khi thuốc bị buộc tiêu hủy, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, tháng 7/2013 nhận được thư tặng thuốc Tasigna từ nhà sản xuất. Ngày 28/11/2013 bệnh viện có văn bản gửi Cục Quản lý Dược xin được tiếp nhận số thuốc viện trợ trên.

Ngày 27/12/2013 bệnh viện có giấy phép lưu hành lô thuốc với hạn dùng 24 tháng. Ngày 30/12/2013 bệnh viện có văn bản gửi Sở Y tế TP. HCM xin chấp thuận được thực hiện chương trình thuốc. Tháng 6/2014 bệnh viện nhận được phê duyệt tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 309 hộp thuốc Tasigna, hạn dùng đến tháng 5/2015.

Khi thuốc về cảng Tân Sơn Nhất, Hải quan TP. HCM không cho phép bệnh viện tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ do theo quy định hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cảng Việt Nam của thuốc không được dưới 12 tháng.

Bệnh viện và Sở Y tế TP. HCM đã đề nghị cơ quan Hải quan xem xét, hỗ trợ, đến ngày 13/8/2014 bệnh viện nhập kho lô thuốc trên, khi đó hạn sử dụng của lô thuốc chỉ còn 10 tháng. Tháng 8/2015, Sở Y tế có văn bản đồng ý cho bệnh viện tiêu hủy 19.997 viên thuốc.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, ngoài việc hạn dùng ngắn, thời gian chờ đợi lâu, một nguyên nhân nữa khiến cho thuốc bị tiêu hủy là do tiêu chuẩn người bệnh đủ điều kiện tham gia chương trình tài trợ thuốc giảm nhiều so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân là do quy định người bệnh phải đồng chi trả chứ không phải cấp miễn phí hoàn toàn.

Cụ thể, theo hợp đồng giữa DN và bệnh viện, việc trợ cấp thuốc tiến hành từng năm theo tỷ lệ DN chi trả 11,5 tháng thuốc còn người bệnh phải chi trả 0,5 tháng thuốc còn lại với chi phí khoảng 42 triệu đồng. Do vậy, nhiều bệnh nhân không đủ kinh phí để chi trả nên chưa đăng ký tham gia.

“Kết quả chỉ có 26 người được dùng thuốc, chỉ bằng 1/2 so với dự trù trong khi đó hạn dùng của thuốc chỉ còn 10 tháng nên không sử dụng kịp số thuốc vừa nhập”, Giám đốc Bệnh viện nói.

Trả lời phóng viên về việc có quá ít bệnh nhân được dùng thuốc trong khi đó số bệnh nhân ung thư tại bệnh viện lại lớn hơn nhiều lần, tại sao phía bệnh viện không bàn thảo với nhà tài trợ để tăng đối tượng sử dụng, ông Dũng cho rằng, Bệnh viện đã chủ động đề nghị với nhà sản xuất mở rộng chương trình sang cho các bệnh nhân ở bệnh viện khác hoặc miễn đồng chi trả cho bệnh nhân để tận dụng hết số thuốc nhưng công ty không đồng ý mà chấp nhận việc tiêu hủy vì muốn bảo vệ uy tín sản phẩm và uy tín DN.

Cũng theo ông Dũng, đây là thuốc viện trợ, do vậy bệnh nhân hoàn toàn hưởng lợi, bởi mỗi năm chi phí thuốc điều trị cũng lên tới 700 đến 800 triệu đồng/bệnh nhân. “DN cũng dự kiến tiếp tục cung cấp thuốc viện trợ do vậy tôi mong rằng ở lần tài trợ tiếp theo số bệnh nhân được tiếp cận nguồn thuốc lớn hơn và quy trình thủ tục sau lần đầu bỡ ngỡ sẽ được nhanh gọn hơn”, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM nói.

D.Ngân