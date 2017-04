Rượu bia có thể bị cấm bán tại quán karaoke, cấm bán và cấm uống đối với người dưới 18 tuổi, trong thời gian làm việc... theo đề xuất của Bộ Y tế.

Họp về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại TP HCM ngày 28/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thảo luận các quy định trong dự luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Dự thảo đề xuất cấm bán cũng như cấm uống rượu bia ở người dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai, người đã có biểu hiện say. Cấm cán bộ, công viên chức và người lao động sử dụng rượu bia trong thời gian làm việc, nghỉ giữa giờ giữa các ca trong ngày làm việc.

Bộ Y tế đề xuất không bán rượu bia tại quán karaoke, không bán cho người dưới 18 tuổi. Luật cũng nghiêm cấm bán rượu bia bằng máy bán tự động. Cấm quảng cáo, giới thiệu rượu bia từ 15 độ trở lên. Quảng cáo rượu bia dưới 15 độ trên báo hình, báo nói chỉ được thực hiện từ sau 22h đến 6h sáng hôm sau. Doanh nghiệp rượu bia không được tài trợ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, y tế, giáo dục, thể thao, vui chơi giải trí.

Ước tính hiện khoảng 230-280 triệu lít rượu thủ công chưa quản lý được. Việt Nam thuộc 12 quốc gia trên thế giới cho phép người dân tự nấu rượu, trong đó rượu thủ công chiếm gần 80% lượng rượu tiêu dùng. Dự thảo đề ra các biện pháp kiểm soát rượu thủ công, cấp phép sản xuất rượu. Các nhà soạn thảo luật cho rằng nắm bắt được sản lượng và quản lý chất lượng của ít nhất 50% rượu thủ công không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hạn chế tác hại mà dự kiến còn mang lại nguồn thu thuế gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh đến kế hoạch lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thu đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu bia. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phí tổn kinh tế do rượu bia chiếm 1,3-12% GDP mỗi quốc gia, trong đó chi phí gián tiếp để giải quyết hậu quả thường cao hơn chi phí trực tiếp. Giả sử phí tổn do rượu bia ở Việt Nam ở mức 1,3% GDP thì thiệt hại khoảng 60 nghìn tỷ đồng, trong khi đó đóng góp cho ngân sách nhà nước của ngành sản xuất rượu bia, nước giải khát của Việt Nam năm 2012 chỉ 19 nghìn tỷ.

Mỗi người Việt Nam bình quân tiêu thụ 6,6 lít cồn một năm, mức hàng đầu châu Á. Tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam tăng gần gấp đôi sau 5 năm, từ 25,1% năm 2010 lên 44,2% năm 2015. Rượu bia là một trong số 5 nguyên nhân cao nhất dẫn đến tử vong sớm và tàn tật trên thế giới, gây hơn 200 bệnh tật. Uống rượu bia cũng là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam; là tác nhân gây bạo lực gia đình, tội phạm, mất an ninh trật tự.

Dự thảo luật Phòng chống tác hại rượu bia sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp năm 2018 để có thể thông qua vào năm 2019.

Theo Lê Phương (VNE)