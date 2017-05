Trước thực trạng liên tiếp các vụ việc người nhà bệnh nhân và đối tượng bên ngoài hành hung, truy sát, gây rối, uy hiếp người bệnh và nhân viên y tế, chiều 15.5, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an “nhờ” lực lượng công an tăng cường kiểm soát trật tự trong và ngoài bệnh viện.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, chỉ trong vòng 1 tháng qua, tại nhiều bệnh viện đã diễn ra các vụ gây rối nghiêm trọng. Cụ thể, tối 8.4, tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước (Cà Mau) một nhóm thanh niên đã mang theo dao, mã tấu, ống sắt… đánh người bệnh là anh Nguyễn Hoàng Linh gây thương tích ở đầu và đánh nhân viên bảo vệ bệnh viện chấn thương má trái.

Ngày 16.4, tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), ông Cấn Ngọc Giang là bố của người bệnh Cấn Ngọc Thanh đã dùng cốc đánh vào đầu bác sĩ Lê Quang Dương khiến bác sĩ Dương ngất tại chỗ, đầu có 2 vết thương phải khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não.

Bác sĩ Lê Quang Dương tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị đánh ngất xỉu ngày 16.4.

Tối 29.4, tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, trong khi đang chuẩn bị vận chuyển người bệnh đi chiếu chụp phim, sinh viên y khoa Phạm Lê Tùng bị người thân của người bệnh Bùi Thế Sơn chửi, dọa dẫm liên tiếp.

Rạng sáng 7.5, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 3 thanh niên mang hung khí vào bệnh viện khống chế bảo vệ và nhân viên y tế, xông vào khoa cấp cứu chém người bệnh là anh Đinh Giang Nam trong lúc anh này đang được bác sĩ cấp cứu, xử lý vết thương. Bệnh nhân Nam đã bị thêm nhiều vết thương khác, trong đó có 1 vết thương nguy hiểm gây đứt khí quản.

Cùng ngày, tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cũng xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân gây gổ với nhân viên bảo vệ, chửi mắng với nhân viên y tế, đồng thời rút dao dọa dẫm khi các bác sĩ đang cấp cứu cho người nhà của họ.

Côn đồ vào tận phòng cấp cứu đe dọa, lăng mạ nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương ngày 7.5.

Trước tình hình leo thang ngày càng nghiêm trọng của các vụ việc mất an ninh trật tự bệnh viện, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh trên địa bàn; điều tra xác minh làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo lực trong bệnh viện đối với các vụ việc nêu trên, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có, xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung người bệnh và nhân viên y tế, công khai kết luận điều tra, xét xử để công luận, người dân biết, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các lực lượng công an trên địa bàn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh bệnh viện như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ người bệnh khi đến khám chữa bệnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng bệnh viện.

Lực lượng công an cũng cần hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trang bị các thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh, bảo vệ tại bệnh viện; phối hợp tập huấn, nâng cao trình độ cho bảo vệ bệnh viện; phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Xây dựng và thử nghiệm triển khai mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Bộ Y tế cũng mong muốn lực lượng công an cắt cử cán bộ tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn, có lượng người đến đông và nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên bảo vệ, thiết lập đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho bệnh viện và điểm nóng hay xảy ra mất trật tự bệnh viện trên địa bàn để các nhân viên y tế kịp thời gọi, nhờ hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống nguy hiểm.