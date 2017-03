Ngày 23/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL Về việc khai quật khảo cổ. Ngày 23/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL Về việc khai quật khảo cổ. Ngày 23/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL Về việc khai quật khảo cổ.

Theo đó, Xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tại Công văn số 377/KHXH-QLKH ngày 8/3/2017; của Sở VHTTDL tỉnh An Giang tại Công văn số 370/SVHTTDL-DSVH ngày 3//3/2017; của Ban Quản lý Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tại Công văn số 14/BQL ngày 17/3/2017; của Sở VHTT tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 355/SVHTT-VP ngày 24/2/2017 và đề nghị của Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL quyết định:

Cho phép Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở VHTT tỉnh Kiên Giang khai quật khảo tổ tại 09 địa điểm thuộc Khu di tích Óc Eo- Ba Thê, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và 05 địa điểm thuộc Khu di tích Nền Chùa, ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Một góc khu Di chỉ văn hóa Óc Eo (ảnh vietnamtourism.com)

Thời gian khai quật từ ngày 25/3/2017 đến ngày 30/6/2019.

Diện tích khai quật: 19.115 m2 (trong đó: Khu di tích Óc Eo- Ba Thê: 16.700m2; Khu di tích Nền Chùa: 3.415 m2).

Chủ trì khai quật là ông Bùi Chí Hoàng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận cua cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản; những hiện vật thu được trogn quá trình khai quật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Kiên Giang để giữ gìn, bảo quản. Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, Bảo tàng tỉnh Kiên Giang, Sở VHTT tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc khai quật tại mỗi địa điểm, chậm nhất ba tháng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở VHTT tỉnh Kiên Giang phải có báo cáo sơ bộ. Sau khi kết thúc toàn bộ đợt khai quật, chậm nhất sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản Văn hóa.

Quyết định cũng nêu rõ, Cục Di sản Văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định./.