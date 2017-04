Bộ Tư pháp cho biết dự thảo Nghị định về ghi âm, ghi hình ngụy trang của Bộ Công an nhằm điều chỉnh về điều kiện kinh doanh nhưng đưa cả quy định liên quan người sử dụng là không phù hợp.

Báo điện tử VOV đưa tin, tại họp báo quý I/2017 của Bộ Tư pháp vào sáng 26/4, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh đề xuất của Bộ Công an “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”. Báo chí thắc mắc nếu quy định trên được ban hành sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thu thập chứng cứ, đấu tranh chống tiêu cực của nhà báo, công dân và các luật sư.

Theo thông tin trên báo Giao thông, ông Lê Đại Hải, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật , Dân sự, kinh tế (Bộ Tư pháp) cho hay, Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị không những được gửi đến Bộ Tư pháp một lần mà đây đã là lần thứ 3.

Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý I/2017. Ảnh: VOV

Ông Hải cho biết, Bộ Công an đã “thai nghén” Nghị định này từ vài năm trước, Bộ Tư pháp đã từng hai lần thẩm định nghị định này nhưng Chính phủ chưa ban hành được với lý do trong danh mục được ban hành kèm Luật Đầu tư, thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị chưa có tên trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung điều 6, bổ sung phụ lục danh mục của Luật Đầu tư và đã bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên Bộ Công an đã hoàn thiện lại dự thảo.

Báo Thanh niên đưa tin, trước băn khoăn của các cơ quan báo chí, dư luận về việc dự thảo đưa ra quy định hạn chế đối tượng sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang, qua đó hạn chế các nhà báo, người dân chống tiêu cực, ông Lê Đại Hải cho hay, chiều ngày 25/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội đồng thẩm định dự thảo nghị định trên và hiện nay đang hoàn thiện để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, ông Hải cho biết thêm, Nghị định này không điều chỉnh về đối tượng, không điều chỉnh ai được sử dụng thiết bị này. Hiến pháp đã quy định nguyên tắc mọi tổ chức cá nhân được làm điều pháp luật không cấm, muốn cấm phải cấm bằng luật. Chính vì thế trong dự thảo Nghị định này không thể cấm các cá nhân sử dụng thiết bị này được. Nếu Luật Báo chí cho phép tác nghiệp thế nào, các phóng viên, nhà báo được quyền tác nghiệp theo luật như thế.

Hòa Dương (T/h)