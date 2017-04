Đại diện của Bộ Tư pháp khẳng định, “chúng tôi sẽ hoàn thiện thẩm định Dự thảo này theo hướng ai đáp ứng điều kiện gì thì được kinh doanh mặt hàng này, không quy định về việc ai được sử dụng”.

Một số thiết bị quay lén, nghe lén được quảng cáo bán trên mạng. Ảnh: P.V

Thời gian qua, sau khi Bộ Công an đưa ra Dự thảo trình Chính phủ về quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị... Trong Dự thảo, có một nội dung đáng lưu ý tại khoản 3, Điều 4 “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”. Chính nội dung này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 26.4, đại diện Bộ Tư pháp đã lên tiếng trước những lo lắng của dư luận thời gian qua về đề xuất này của Bộ Công an.

Trả lời báo chí, ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế cho biết, Dự thảo nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị do Bộ Công an chủ trì xây dựng “đã đến Bộ Tư pháp lần thứ 3”. Cơ quan chuẩn bị Dự thảo luận đã thai nghén mấy năm nay.

Theo ông Hải, Bộ Tư pháp đã có hai lần thẩm định Dự thảo này nhưng Chính phủ chưa ban hành được. Ông Hải nêu lý do những lần thẩm định trước của Bộ Tư pháp thì trong danh mục của luật đầu tư việc kinh doanh các thiết bị phần mềm ngụy trang dùng ghi hình, ghi âm này chưa có tên trong danh mục ngành nghề có điều kiện. Cho nên sau khi trình lên Chính phủ, thấy không hợp với luật kinh doanh nên không ban hành được, ông Hải nói thêm.

Việc bán máy ghi âm, ghi hình, quay lén ngụy trang trên mạng xã hội vẫn diễn ra phổ biến. Trong ảnh là một khách hàng đang được nhân viên hướng dẫn sử dụng máy quay lén (ảnh cắt từ clip). Ảnh Cao Nguyên

Cũng theo ông Hải, vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung điều 6 phụ lục về danh mục của luật đầu tư. Trong đó đưa vấn đề này vào trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đó, Bộ Công an đã hoàn thiện lại Dự thảo để trình Bộ Tư pháp.

“Chiều 25.4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội đồng thẩm định Dự thảo này. Phía Bộ Công an cũng có hai đồng chí thiếu tướng đại diện cho đơn vị Dự thảo đến tham dự. Ngoài ra, hội đồng còn có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ban Cơ yếu Chính phủ… Về trách nhiệm, thì chúng tôi đang hoàn thiện, chuẩn bị một báo cáo thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp để xem xét”, ông Hải nói.

Khi được hỏi quan điểm về những đối tượng được sử dụng, ông Hải nói. Tại cuộc họp hội đồng ngày 25 nhiều thành viên của hội đồng cũng đặt ra. “Cách tiếp cận của chúng tôi chỉ quy định các tổ chức, cá nhân nào đáp ứng điều kiện gì thì người đó sẽ được kinh doanh. Như vậy, Dự thảo không điều chỉnh về phần sử dụng. Dự thảo này chỉ quy định cho điều kiện chủ thể được kinh doanh mặt hàng này. Không điều chỉnh, ai sẽ được sử dụng thiết bị này”, ông Hải nói thêm.

Thị trường bán máy quay, máy ghi hình ngụy trang diễn ra công khai và tràn lan trên các trang mạng. Ảnh PV.

Ông Hải cho rằng, hiện nay chúng ta có rất nhiều luật. “Nhà báo hoạt động theo Luật Báo chí, nếu Luật Báo chí cho phép các nhà báo được quyền sử dụng thì các nhà báo được quyền sử dụng. Trong Luật bảo vệ an ninh quốc gia hay trong Luật tố tụng quy định cơ quan tiến hành tố tụng được sử dụng thiết bị a, b, c thì họ được làm. Hay Bộ luật Dân sự quy định đời tư được bảo vệ thế nào, anh nào sử dụng thiết bị không được phép, xâm phạm đời tư của cá nhân mà không được họ cho phép thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Hải phân tích.

“Tôi theo dõi trên báo chí, nhiều người lo lắng nghị định này ra thì ảnh hưởng tới đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhà báo bị ảnh hưởng đến tác nghiệp... Ví dụ trong xử phạt giao thông, họ lo ngại dùng điện thoại quay phim, chụp hình thì bị cấm. Tôi xin giải thích là không phải như vậy”, ông Hải nói.

Ông Hải phân tích kỹ hơn như chốt là thiết bị ghi âm, ghi hình định vị thế nào được gọi là ngụy trang? Nếu điện thoại, nhà sản xuất công bố công khai nó có chức năng ghi âm, ghi hình thì chúng ta dùng bình thường, không gọi là ngụy trang. Chỉ những thiết bị núp dưới những vật dụng khác để giấu đi chức năng ghi âm, ghi hình, ví dụ vào nhà tắm, họ sử dụng một thiết bị ghi âm ghi hình núp dưới dạng móc áo, ta cứ nghĩ là móc áo nhưng hình ảnh riêng tư của chúng ta bị ghi lại, xâm phạm đời tư thì cái đó mới bị nghị định này điều chỉnh.

Cao Nguyên