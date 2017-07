Ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (ảnh) đã chính thức từ chức sau hàng loạt những bê bối xử lý các tài liệu quân sự của nước này. Việc ra đi của bà Inada có thể sẽ không thuận lợi đối với Thủ tướng Shinzo Abe vào thời điểm này.

Bà Tomomi Inada, 58 tuổi, là nhân vật thân cận và luôn ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đặc biệt trước đó được nhận định có thể sẽ trở thành thủ tướng tương lai của nước Nhật.

“Tôi quyết định sẽ thôi chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Tôi đã đệ đơn lên Thủ tướng Shinzo Abe và đã được chấp thuận”, bà Tomomi Inada phát hiểu tại cuộc họp báo thông báo bà xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong thời gian qua, bà Inada đã bị nhiều chỉ trích từ dư luận nước này bởi việc bà đã che giấu thông tin do lực lượng gìn giữ hòa bình Nhật Bản ở Nam Sudan gửi về trong đó có nội dụng thông báo tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Cụ thể, họ cho rằng việc điều động binh sĩ Nhật Bản đến những nơi không đảm bảo an ninh là vi phạm Hiến pháp của nước này.

Bà Inada đã được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ hồi tháng 8-2016. Sau khi bà Inada đệ đơn từ chức, Thủ tướng Shinzo Abe đã ngay lập tức xin lỗi người dân - “những người trong trái tim tôi” - trên sóng truyền hình trực tiếp, và sự ủng hộ của ông Abe đã giảm xuống dưới 30% sau khi bà Inada từ chức. Hiện Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang tạm đảm nhiệm chức vụ thay bà Tomomi Inada.