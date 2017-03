"Đây là trường hợp rất đáng tiếc nhưng không thể làm khác được ngoài việc xử lý nghiêm minh. Đây cũng là bài học cho ngành giáo dục", Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Liên quan đến vụ việc xảy ra gần đây tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) về việc xe taxi chở Hiệu trưởng và Hiệu phó xô gãy chân một học sinh, tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng đây là trường hợp “rất cá biệt” và cũng “rất đáng tiếc”.

Chủ nhiệm VPCP nói: “Vụ việc này nói là nhỏ nhưng không nhỏ vì nó vi phạm đến đạo đức người thầy, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục, đến niềm tin đối với ngành giáo dục”.

Sau khi thông tin về vụ việc này được lan rộng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xem xét làm rõ và tiến hành kỷ luật Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên bằng hình thức cách chức. Động thái này đã được dư luận và gia đình phụ huynh đồng tình.

“Qua đây cho thấy trong công tác đào tạo người thầy, ngoài chuyên môn cần quan tâm đến phẩm chất đạo đức của nhà giáo, tạo ra hình ảnh tốt đẹp nhất của người thầy. Đây là trường hợp rất đáng tiếc nhưng không thể làm khác được ngoài việc xử lý nghiêm minh. Đây cũng là bài học cho ngành giáo dục”. Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói.

Sau khi họp và rút kinh nghiệm, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chính thức ra thông báo: Từ ngày 1/3 cấm tất cả các trường trên địa bàn cho thuê sân làm bãi đỗ ô tô gây ảnh hưởng đến học sinh.

Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cũng yêu cầu các trường trực thuộc trên địa bàn từ cấp mầm non trở lên thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

