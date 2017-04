Đề xuất áp giá sàn vé máy bay vừa bị Bộ trưởng Bộ GTVT tuýt còi khi chỉ đạo giữ nguyên quy định hiện nay về giá vé máy bay (giá sàn là 0 đồng, giá trần do cơ quan quản lý đưa ra cho từng thời kỳ).

Đề cập đến việc quy định giá trần, giá sàn vé máy bay trong buổi họp ban cán sự Đảng bộ, ông Trương Quang Nghĩa khẳng định: “Quan điểm của Bộ là không thay đổi quy định hiện nay về giá vé máy bay mà phải tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về điều hành bay. Hãng hàng không có thể giảm giá vé được thì tại sao không cho giảm. Công việc của quản lý nhà nước là kiểm tra kiểm soát xem việc giảm giá, tung giá rẻ, giá khuyến mại có đúng không, cách thức triển khai đã đúng quy định của pháp luật chưa?”.

Người đứng đầu Bộ GTVT cho rằng cần phải thay đổi cách tiếp cận trong quản lý và phải xuất phát từ hạ tầng, hạ tầng đáp ứng được đến đâu thì phải có giải pháp điều hành để đảm bảo an toàn, an ninh tối đa, đảm bảo chất lượng dịch vụ và nếu hãng hàng không có thể giảm giá vé máy bay thì không có lý do gì phải đặt ra giá sàn để ngăn họ.

Như vậy, quy định giá sàn là 0 đồng, giá trần do cơ quan quản lý đưa ra cho từng thời kỳ sẽ tiếp tục được áp dụng và chính thức khép lại câu chuyện gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, trong tháng 3.2017, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific có văn bản góp ý về khung giá vé máy bay gửi Bộ và đề xuất giá vé hạng phổ thông thấp nhất (sàn) cho một chuyến bay nội địa là 1,54 triệu đồng, cao nhất (trần) là 4,2 triệu đồng còn Jetstar Pacific kiến nghị áp dụng giá sàn từ 0,6 đến 1,2 triệu đồng tùy theo chặng bay.

Ngược lại, Vietjet Air cho rằng không nên quy định giá sàn vé máy bay nội địa vì dù dưới hình thức nào điều này cũng không phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh. Còn trong họp giao ban quý I.2017, lãnh đạo Bộ vẫn còn bỏ ngỏ khả năng áp giá sàn vé máy bay khi Thứ trưởng Giao thông - Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết Cục Hàng không đang nghiên cứu 3 phương án khung giá gồm giữ nguyên như hiện nay hoặc tăng giá sàn lên cao hơn mức 0 đồng, bỏ trần hoặc bỏ cả giá sàn và giá trần.

Còn Cục trưởng Cục Hàng không cho rằng hiện nay khung giá vé đã được đưa vào trong Luật Hàng không, Quốc hội vẫn quyết định giá trần để điều tiết giá, mặc dù nhiều ý kiến cho rằng điều kiện kinh tế hiện nay không nên áp dụng giá trần và nhận định dù thị trường kinh tế tự do nhưng nhà nước vẫn có quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, phá giá.

Khánh Hòa