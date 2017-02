Bộ trưởng Công an chỉ đạo công an phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự giao thông, kiên quyết không để tái diễn vi phạm.

Bộ trưởng yêu cầu công an các tỉnh kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Bá Đô

Ngày 28/2, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, chỉ đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị.

Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua công an các đơn vị, địa phương, nhất là thành phố lớn đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ xe, tập kết nguyên vật liệu… còn diễn ra phức tạp, gây dư luận không tốt.

Từ thực tế trên Bộ trưởng Công an chỉ đạo công an phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết không để tái diễn vi phạm.

Cảnh sát cẩu xe đỗ sai quy định, phạt người vứt rác.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công an các địa phương tập trung rà soát, kiểm tra xung quanh vỉa hè, lòng đường, phía trước trụ sở cơ quan, doanh trại, nơi làm việc; các dự án, công trình đang xây dựng của cơ quan, đơn vị để chủ động có biện pháp giải quyết ngay những phần xây dựng, đặt vật dụng gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè cho người đi bộ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cần gương mẫu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, "kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm hoặc bao che cho các hành vi vi phạm".

Thời gian qua, Công an Hà Nội và TP HCM mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên tuyến phố trung tâm. Các tổ công tác liên ngành tháo dỡ nhiều biển quảng cáo, xử phạt, tạm giữ nhiều xe máy, ôtô vi phạm.

