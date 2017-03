Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát làm rõ thông tin Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng một số lãnh đạo tỉnh này bị đe dọa.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ thông tin về việc Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi quyết định dừng dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi trên sông Cầu.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an một số địa phương tập trung đấu tranh, truy quét tội phạm trên lĩnh vực khai thác cát, đá sỏi trên địa bàn.

Liên quan đến một số thông tin về tình hình an ninh trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an TP Hà Nội tập trung điều tra, làm rõ vụ dâm ô bé gái tại chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) và vụ xâm hại bé gái 8 tuổi tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tuấn Hợp - Theo Dân Trí