Ayad al-Jumaili, kẻ được cho là chỉ huy số hai của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, phó chỉ huy cho thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt trong một trận không kích hôm 31.3 – người phát ngôn tình báo Iraq cho biết.

Một tín đồ IS.

Jumaili bị giết cùng với các chỉ huy khác của IS trong một cuộc không kích do lực lượng Iraq tiến hành ở khu vực al-Qaim, gần biên giới với Syria – Reuters dẫn lời người phát ngôn tình báo quân đội Iraq cho biết.

“Máy bay của không quân đã tấn công chính xác nhằm vào trụ sở chính của IS ở al-Qaim, dẫn tới việc tiêu giệt chỉ huy số hai của IS.... Ayad al-Jumaili, hay còn gọi là Abu Yahya, bộ trưởng chiến tranh”.

Lực lượng Iraq với sự hậu thuẫn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, đã chiến đấu từ hồi tháng 10 để giành lại thành phố Mosul, căn cứ địa cuối cùng của IS ở Iraq và là nơi Baghdadi đã tuyên bố thành lập IS gần 3 năm trước.

Mỹ và Iraq tin rằng Baghdadi đã để các chỉ huy chiến dịch với những tín đồ cứng rắn nhất để chiến đấu ở Mosul, và giờ hắn trốn trong sa mạc với các chỉ huy cấp cao.

V.N