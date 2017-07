Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phóng chống sốt xuất huyết tại “điểm nóng” về sốt xuất huyết của TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra thực tế tại phường Hiệp Thành

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại phường Hiệp Thành. Đây là phường có số ca bệnh sốt xuất huyết cao nhất tại Quận 12. Từ đầu năm đến nay, phường có 197 ca sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong.

Theo ghi nhận, một số hộ dân đã quan tâm đến việc phòng chống dịch bệnh như: lập úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng; bỏ muối vào bình hoa, nuôi cá 7 màu diệt lăng quăng… Tuy nhiên, vẫn còn một số vật dụng phế thải như: ly nhựa, vỏ hộp cơm… có nước, chứa lăng quăng không được thu dọn.

Theo báo cáo của UBND Quận 12, trong 7 tháng đầu năm quận có 883 ca sốt xuất huyết, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2016 tăng 116,3%. Đặc biệt trong tháng 6, số ca bệnh tăng cao so với tháng 5, với mức tăng 135% và tháng 7 tăng 20,9% so với tháng 6. Tại Bệnh viện Quận 12 đang điều trị 27 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 15 ca nhi và 12 ca người lớn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Quận 12 Trịnh Thị Mỹ Lan, khó khăn hiện nay là nhận thức của một số hộ dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Có khi đội tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến hướng dẫn và cùng dọn các dụng cụ chứa nước không dùng, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết để loại bỏ lăng quăng nhưng sau đó người dân vẫn chủ quan, không tự thực hiện những việc này.

Theo Sở Y tế TPHCM, từ đầu năm đến nay, thành phố có gần 11.200 ca sốt xuất huyết; tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 4 ca tử vong. Có 18/24 quận, huyện có số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó huyện Cần Giờ và Quận 12 tăng cao hơn 100%. Hiện quận Bình Tân có số ca bệnh ca và tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất thành phố.

Thời gian qua, các quận, huyện tại TP.HCM đã nỗ lực để huy động lực lượng tham gia phòng chống sốt xuất huyết. Tại Quận 12, cùng với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường, các phường đã phân công từng đoàn thể phụ trách từng khu phố trong phòng chống dịch bệnh.

Ở các khu phố cũng thành lập tổ phòng chống dịch bệnh và thứ 7 hàng tuần ra quân dọn vệ sinh. Các lực lượng phòng chống dịch đã đi xuống tận nhà dân lật bỏ các vật dụng chứa nước có thể là nơi muỗi đẻ trứng, sinh sản và hướng dẫn người dân cách diệt muỗi, lăng quăng.

Cùng với việc huy động lực lượng phòng chống dịch bệnh, TP.HCM đã đẩy mạnh công tác xử phạt những trường hợp cố tình không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong 6 tháng đầu năm, 10 quận, huyện đã xử phạt 75 trường hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, TP.HCM là địa phương có nhiều ca sốt xuất huyết, vì vậy phải tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, muốn vậy, công tác truyền thông phải đi đầu để người dân có nhận thức đúng về việc này. Nhiệm vụ quan trọng là phòng bệnh trước. Muốn vậy, phải diệt lăng quăng và muỗi mới có thể khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc và khi có dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi đúng cách.

Đối với công tác điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện nay tỷ lệ bệnh nhân bị sốt xuất huyết là người lớn tuổi cũng đã tăng nên công tác tập huấn điều trị bệnh cho y tế tuyến dưới cũng phải tập trung vào cả đối tượng lớn tuổi bên cạnh điều trị cho bệnh nhi; đồng thời phải lọc bệnh để phân tuyến điều trị, dứt khoát không để bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm ghép, nằm ngoài hành lang.