Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với kinh doanh, sản xuất rượu.

Thực hiện công điện của Thủ tướng về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu do vừa qua tại một số địa phương đã xảy ra sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng gây lo lắng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động kinh doanh và sức khỏe cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

Bộ trưởng Bộ Công thương ra chỉ thị siết quản lý kinh doanh, sản xuất rượu. Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự chế biến, pha chế, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân trưng bày, kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định...

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng an toàn thực phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, công bố hợp quy, ghi nhãn, quảng cáo và điều kiện đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh rượu nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng nguyên liệu, sản xuất rượu bằng phương pháp thủ công.

Chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sản xuất rượu giả, sử dụng cồn công nghiệp, sử dụng nguyên liệu bị cấm để pha chế rượu, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn, quảng cáo, vi phạm về công bố hợp quy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc rươu.

Hoàng Lan