Cháu Hoàng Thị Hồng H. (9 tuổi, học lớp 4 ở xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị bố đẻ đánh liên tục, thậm chí đạp vào bụng phải đi viện.

Những hình ảnh về bé gái Hoàng Thị Hồng H. (9 tuổi, đang học lớp 4, ở xóm Vèo, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với những thương tích trên cơ thể đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thúy Dung (sinh năm 1982), mẹ cháu Hoàng Thị Hồng H. cho biết, sự việc đau lòng trên xảy ra với con gái tại nhà riêng, nơi ba bố con đang sinh sống vào tối ngày 27/9.

“Theo lời con gái kể lại thì vào tối hôm đó, chồng cũ của tôi là Hoàng Văn La uống rượu say rồi liên tục chửi bới, dùng gậy đánh vào tay, người và thậm chí dùng chân đạp vào bụng cháu. Con bé bị bố đánh như thế sợ hãi khóc lóc nhưng do tối nên không ai biết để can ngăn.

Đến sáng 28/3, khi cháu vào lớp học, các cô giáo mới phát hiện tay chân, người có nhiều vết tím bầm, sưng, tụ máu và báo cho gia đình.

Khi chúng tôi đến thì cháu rất sợ và khóc rồi kêu đau bụng, buồn nôn”, chị Dung cho hay.

Ngay sau đó, chị cùng gia đình đã lên nói chuyện với bố cháu nhưng vẫn trong tình trạng có hơi men và quanh co, đổ lỗi cho con.

“Gia đình tôi nói chuyện với ông bà, anh em nhà chồng và thống nhất trình báo lên Công an TP Vĩnh Yên để giải quyết.

Sáng nay, tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để khám, chụp chiếu và các bác sỹ chẩn đoán ban đầu con tôi bị đa chấn thương.

Riêng bụng bị bố dùng chân đá, đạp khiến cháu buồn nôn thì phải chờ thêm kết quả siêu âm”, chị Dung nói.

Ảnh cháu H. bị bố đẻ đánh. Ảnh: Minh Lung.

Người mẹ này cũng thông tin, đây không phải là lần đầu tiên chồng chị có những hành động “mất nhân tính” với con mình mà trước đó, chính chị, khi còn là vợ cũng thường xuyên bị đánh đập, hành hạ.

“Trước đây, anh ấy làm xây dựng nhưng do bị bệnh gan nên nghỉ. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm, đến năm 2016 thì chia tay vì chồng tôi liên tục có những hành động vũ phu với vợ con. Tôi đã phải mấy lần đi khâu ở đầu, gần mắt… nên không chịu được.

Do chúng tôi có với nhau 3 cháu và H. lớn nhất nên khi chia tay, điều kiện cuộc sống còn khó khăn, tôi chỉ nhận nuôi được cháu bé mới mấy tháng tuổi còn H. cùng một em ở lại với bố.

Nhưng thay vì yêu thương các con, anh ấy lại liên tục say rượu rồi chửi bới, đánh đập các cháu. Cháu H. lớn nhất nên thường xuyên bị đánh và lần này thì thậm tệ như thế, còn cháu thứ hai cũng liên tục bị mắng chửi, đánh.

Thực sự nhìn, nghe con gái nói “mẹ ơi, con sợ bố lắm” mà tôi chỉ biết khóc, đau đớn quá”, chị Dung bùi ngùi.

Ảnh: Minh Lung.

Cũng theo chị Dung, ông bà nội, cô chú của cháu H. cũng đã nhiều lần khuyên can, thậm chí đánh bố cháu về việc đối xử tàn nhẫn với các con nhưng “không thay đổi, vẫn chứng nào tật đấy”.

“Gia đình cũng thống nhất là để pháp luật xử lý chứ không thể chấp nhận được cách hành xử của bố cháu như thế. Còn chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ có đơn gửi các cơ quan chức năng xin đón cháu về nuôi chứ đau xót lắm”, chị Dung bày tỏ.

Chiều 29/3, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận sự việc đau lòng trên xảy ra trên địa bàn xã Định Trung.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập bố cháu bé lên làm việc. Bước đầu, người đàn ông này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thiếu tá Dũng cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do Hoàng Văn La thường xuyên uống rượu say, không kiểm soát được bản thân nên đã đánh con gái.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành trưng cầu giám định thương tật trên cơ thể cháu bé để có biện pháp xử lý.

Theo Trí Thức Trẻ