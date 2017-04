Cơ thể của Jun Ji Hyun được bảo hiểm tương đương 200 tỷ đồng, đôi mắt của Suzy gần 16 tỷ, chân của Yura hơn 9 tỷ.

Jun Ji Hyun

Trên chương trình Night TV Entertainment, giá trị bảo hiểm thân thể của người đẹp Huyền thoại biển xanh được tiết lộ. Theo đó, Jun Ji Hyun đứng đầu danh sách các nghệ sĩ nữ “chịu chơi” nhất Hàn Quốc khi chi đến 10 tỷ won (hơn 200 tỷ đồng). Trong đó, đôi chân của cô được bảo hiểm với số tiền hơn 1 tỷ won.

Xương chậu, cánh tay là những bộ phận tiếp theo được “bà mẹ một con” cực kỳ nâng niu. 10 tỷ won được cho là hoàn toàn xứng đáng với ngoại hình hái ra tiền của ngôi sao đình đám.

Ngoài ra, với mái tóc óng mượt tự nhiên được các hãng dầu gội săn đón, nhiều fan cho rằng Jun Ji Hyun cũng nên mua bảo hiểm cho mái tóc.

Yura (Girl’s Day)

Không chỉ sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và đường cong cơ thể gợi cảm, Yura còn có đôi chân thẳng tắp, tỷ lệ cân đối và gần như không có mỡ thừa.

Yura rất quan tâm đến đôi chân của mình. Trả lời một cuộc phỏng vấn trước đây, nữ idol tiết lộ đã mua bảo hiểm cho đôi chân với giá 448.000 USD (hơn 9 tỷ).

Đôi chân bạc tỷ giúp kiều nữ sinh năm 1992 hút mọi ánh nhìn, trở thành chủ đề được quan tâm trong đợt comeback lần này của Girl’s Day.

Visual của Girl’s Day khoe triệt để ưu điểm hình thể mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô thường xuyên diện các thiết kế gợi cảm, khoe trọn đôi chân nuột nà.

Suzy

Trong chương trình Men Who Top the Charts, khi đề cập đến những bộ phận cơ thể hot nhất của sao, đôi mắt đen láy, có chiều sâu của Suzy xếp vị trí thứ 3. Theo một nguồn tin, đôi mắt của Suzy được bảo hiểm với giá 800 triệu won (gần 16 tỷ đồng).

“Tình đầu quốc dân” được cho là sở hữu đôi mắt đẹp nhất xứ Hàn vì chúng tạo thành hình nửa vầng trăng khi cô mỉm cười.

Lee Hyo Young

Đôi chân là tài sản quý giá nhất đối với một người mẫu nên Lee Hyo Young không ngại chi một số tiền khá lớn để mua bảo hiểm chân.

Lee Hyo Young sở hữu đường cong bốc lửa, đôi chân dài miên man, là gương mặt yêu thích của các nhà quảng cáo xe hơi xứ Hàn.

Đôi chân hoàn hảo không tỳ vết của nàng mẫu nóng bỏng xứ kim chi khiến nhiều cô gái ao ước.

Bada (S.E.S)

Giọng ca của nhóm nữ “huyền thoại” S.E.S Bada không tiếc chi 1 tỷ won (gần 20 tỷ) bảo hiểm cổ họng vàng. Ngôi sao đình đám một thời của nhà SM nổi tiếng với giọng hát truyền cảm, nội lực.

Bada thể hiện nhạc phim Titanic - My Heart Will Go On theo nhiều phong cách.

Suva