Sau cú va chạm xe máy, hai người đàn ông ôm nam học sinh 8 tuổi lên xe bỏ chạy, người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã báo công an và đuổi bắt.

Sáng 6-5, Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, người giành giật, ôm Nguyễn Hữu Tuấn (8 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) là bố của em Tuấn.

Nhiều người dân đuổi bắt và theo dõi sự việc.

Chiều 5-5, người dân thấy hai người đàn ông đi trên xe máy mang BKS 37D1 - 595.52 va chạm với xe máy của chị chị Nguyễn Thị Hường (trú xã Hương Vĩnh, dì ruột của Tuấn) - điều khiển, chở bé Tuấn từ trường về nhà. Cú va chạm khiến chị Hường và bé Tuấn ngã xuống đường. Hai người đàn ông này đã bế bé Tuấn lên xe máy và tăng tốc bỏ chạy.

Người dân thấy thế lo lắng, hoang mang và nghĩ rằng có hai kẻ bắt cóc trẻ em nên rượt đuổi theo để giải cứu cháu bé và bắt giữ "kẻ bắt cóc". Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo liền lập tức cử lực lượng phối hợp Công an huyện Can Lộc, truy đuổi để bắt hai đối tượng trên.

Khi hai người ôm bé Tuấn chạy đến địa phận xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng công an và người dân đuổi kịp bắt giữ.

Cả hai người được đưa về Công an huyện Hương Khê để xác minh, làm rõ. Một người khai là Nguyễn Hữu Đạt (36 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) là bố của bé Tuấn. Một người khai tên là Đậu Bá Túc (18 tuổi, người thân của anh Đạt, cùng trú huyện Đô Lương).

Anh Đạt cũng khai nhận, vợ chồng anh ly hôn từ năm 2012. Bé Tuấn được giao cho mẹ nuôi, nhưng người mẹ vào miền Nam làm ăn nên Tuấn được người dì là chị Hường đưa về nuôi ăn học.

Những ngày qua, bố của anh Đạt tuổi cao, sức yếu đang nguy kịch anh có đến xin đưa bé Tuấn về để "ông cháu gặp nhau", nhưng gia đình bên ngoại không cho đưa bé Tuấn về. Anh Đạt đã nghĩ ra cách giật con giữa đường để đưa về nhà nhằm mục đích "ông cháu gặp nhau trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay".

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, cơ quan công an đã xử phạt cảnh cáo anh Đạt và cho anh Đạt và anh Túc trở về, bởi xét hoàn cảnh gia đình, bố anh Đạt đang nguy kịch.