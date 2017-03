Theo bố nữ sinh C., khi nhận được điện thoại thông báo con bị đánh phải nhập viện, anh đã sốc và vô cùng hoảng sợ.

Liên quan đến sự việc nữ sinh P.K.C, (đang học lớp 10, trường THPT Mai Hắc Đế, Hà Nội) bị nhóm côn đồ lao vào dùng tuýp sắt hành hung giữa ban ngày, tối ngày 16/3 chúng tôi đã có mặt tại khoa Cấp cứu Ngoại (Bệnh viện Bạch Mai), nơi nữ sinh C. đang điều trị để tìm hiểu thực hư sự việc.

Tại đây, theo quan sát của phóng viên, nữ sinh C. đã được các bác sĩ sơ cứu, tuy nhiên phía ngoài mặt và quần áo vẫn còn nhiều vết máu đã khô, cũng như bùn đất.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Thế Long (bố cháu C.) cho biết: “Trưa nay, khi tôi và vợ đang đi chở hàng thuê (làm nghề lái xe ba bánh – PV), thấy con nháy máy điện thoại, tôi gọi lại thì bạn cháu C. vừa nói vừa hốt hoảng: “Bác ơi, bác về ngay bệnh viện, bạn C. bị đánh chảy máu rất nhiều”.

Nghe thấy vậy, tôi và vợ như rụng rời chân tay, bỏ luôn xe ở Linh Đàm chạy thẳng về đây”.

Nữ sinh C. hiện vẫn rất đau đớn sau khi bị hành hung.

Theo anh Long, con gái anh sinh năm 2001, nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì có thân hình phổng phao hơn. Ở trường, tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng được đánh giá là học khá, năng nổ tham gia hoạt động xã hội.

“Do nhà nghèo nên từ nhỏ cháu luôn cố gắng học tập và phụ giúp gia đình chứ không chơi bời đua đòi. Vì thế, khi nghe con bị đánh tôi rất sốc. Hiện tôi đã ra làm việc với công an, hy vọng những tên côn đồ sớm được đưa ra ánh sáng”, anh Long nói.

Về phía nữ sinh C., trao đổi với phóng viên bên giường bệnh, C. vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khi đó em vừa đi ra cổng trường, có 6 thanh niên đi 2 xe máy chặn đầu hỏi về tên một số người. Em trả lời là không biết.

Ngay lập tức, nhóm thanh niên này xuống rút tuýp sắt, côn 3 khúc đánh tới tấp vào đầu và người em. Theo phản xạ, em giơ tay lên đỡ và bị chúng vụt mạnh. Giờ em vẫn rất đau dù đã được băng bó”.

Nữ sinh C. cho biết, từ trước đến nay em không hề biết nhóm thanh niên này, cũng như không hề mâu thuẫn với ai và cũng không hiểu nguyên nhân vì đâu mà mình bị đánh.

Theo chia sẻ của bác sĩ, bệnh nhân P.K.C. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Vùng đầu có máu chảy nhiều, có vết rách, vùng tay sưng phù nề. Qua phim chụp, phát hiện xương mu tay của C. đã bị gãy. Sau khi được cấp cứu, C. đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, trưa ngày 16/3 đang trên đường đi học về nữ sinh N.K.C. đã bị một số đối tượng đi xe máy dừng xe và dùng tuýp sắt đánh vào vùng đầu và mặt. Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã bỏ đi, người dân kịp thời đưa C. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Phương