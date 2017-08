Liên quan đến việc báo chí nước ngoài đưa tin không đúng về sự việc liên quan đến đối tượng Trịnh Xuân Thanh, ngày 3/8, trong buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này.

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3/8 ở Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng đối tượng này bị bắt cóc và đưa về Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Xuân Phú.

Trả lời các câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công An đã được báo chí đăng tải. Theo đó, trong cùng ngày, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra".

Về các thắc mắc xung quanh tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, bà rất tiếc về phát ngôn này. Người Phát ngôn khẳng định: "Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức".

Trước đó, vào ngày 31/7/2017, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin: Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Phan Sương - Xuân Phú