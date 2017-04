Dự kiến hôm nay 11/4, tại TP Vinh, đại diện Bộ GTVT sẽ có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Chủ đầu tư Cienco 4 để tìm phương án giải quyết dứt điểm việc thu phi BOT qua cầu Bến Thủy bị người dân liên tục phản đối.

Việc thu phí tại cầu Bến Thủy bị người dân phản đối trong thời gian dài

Ngày 10/4, trao đổi với báo chí, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 11/4, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) để tìm phương án giải quyết những vướng mắc trong việc thu phí BOT tại trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Mới đây, mặc dù Bộ GTVT đã có văn bản quyết định giảm 50% giá vé cho các phương tiện ở huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, TP Vinh (Nghệ An) khi qua cầu nhưng nhiều người dân vẫn không hài lòng với phương án trên mà tiếp tục có các hành động phản ứng việc thu phí của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4).

Người dân cho rằng họ không đi mét đường BOT nào những vẫn phải đóng phí rất cao mỗi khi đi qua cầu là điều rất bất cập. Người dân cũng kiến nghị cần miễn phí hoàn toàn cho họ hoặc di dời trạm thu phí đi nơi khác.

Người dân ở 2 đầu cầu Bến Thủy ký đơn đòi di dời trạm thu phí.

Liên quan đến sự việc, từ đầu tháng 12/2016 cho đến nay, người dân ở hai đầu cầu Bến Thủy đã có ít nhất 5 lần tập trung các phương tiện để phản đối việc thu phí của Cienco 4, việc tập trung các phương tiện, mang theo băng rôn, khẩu hiệu hay dùng những mệnh giá tiền lẻ để mua vé... khiến trạm thu phí BOT Bến Thủy luôn bị tắc nghẽn kéo dài, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, 4/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc số 3225 gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phê bình các cơ quan chức năng đã không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng mất an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1504/VPCP-CN ngày 21/2/2017, rà soát lại hết các bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2017.

Người dân dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu khiến trạm thu phí luôn bị ách tắc cục bộ.

Mới đây nhất là vào sáng ngày 9/4, hàng trăm chủ phương tiện đã tập trung tại đầu Cầu Bến Thủy 1 (phía huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để ký đơn kiến nghị, yêu cầu nhà đầu tư Cienco 4 di dời trạm thu phí Bến Thủy, không được thu phí của người dân khi không sử dụng công trình BOT.

Sau khi chủ phương tiện ký vào đơn, khoảng 100 ô tô xếp hàng, đi chậm dùng tiền lẻ có mệnh giá 200 đến 500 đồng để mua vé qua trạm thu phí khiến tình hình giao thông trên cầu Bến Thủy bị ách tắc cục bộ.

Trước tình hình trên, trạm thu phí đã mở cửa không thu phí để đảm bảo việc lưu thông, tránh tình trạng mất an toàn giao thông qua khu vực.

Việt Hòa – Trương Hoa