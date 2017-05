Sự việc xảy ra vào chiều tối 5/5, trên địa bàn xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Khoảng 17h15 chiều 5/5, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1966, trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, Hương Khê) điều khiển xe máy đến trường Tiểu học Hương Vĩnh đón cháu là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2009, học sinh lớp 2C) nhưng khi hai dì cháu đang trên đường về đến xóm Vĩnh Hưng thì bị 2 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 37D1-595.52 va vào khiến người phụ nữ và đứa bé ngã xuống đường.

Lúc này, 2 người đàn ông gây tai nạn tiến hành bắt em Nguyễn Hữu Tuấn lên xe máy rồi bỏ chạy nhưng bị người dân phát hiện, truy hô, đuổi theo, đồng thời trình báo chính quyền xã Hương Vĩnh và Công an huyện Hương Khê.

Chiếc xe máy 2 đối tượng dùng để gây tai nạn và định bắt em Nguyễn Hữu Tuấn

Nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an huyện Can Lộc chốt chặn trên một số tuyến đường, khi hai đối tượng chạy đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc thì bị lực lượng bắt giữ. Một trong 2 người này là Nguyễn Thế Đạt, trú tại tỉnh Nghệ An là bố đẻ của em Tuấn.

Chị Nguyễn Thị Hường cho biết, em Nguyễn Hữu Tuấn là con trai của vợ chồng anh chị Nguyễn Thế Đạt và chị Nguyễn Thị Thi. Khoảng năm 2012, vợ chồng anh Đạt - chị Thi ly hôn và em Tuấn được gửi lại cho gia đình dì ruột là chị Nguyễn Thị Hường nuôi dưỡng trong khi mẹ bé vào miền Nam làm ăn.

Công an huyện Can Lộc đã bàn giao hai đối tượng cho Công an huyện Hương Khê di lý về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Quyền