Thấy con gái 15 tuổi và bạn trai đứng ở con hẻm gần nhà ôm ấp, hôn nhau, ông bố đã cầm dao truy sát, đâm gục người bạn trai của con gái.

Công an Q.7, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Đình Hồng (SN 1975, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” . Bước đầu, nghi can Hồng thừa nhận đã dùng dao tấn công, đâm trọng thương anh L.V.H (SN 1996, cùng ngụ địa phương).

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 16/5 ông Hồng đi công việc về nhà ở đường Đào Trí, P.Bình Thuận, Q.7, không thấy con gái là A (SN 2002) nên đi tìm. Tại con hẻm gần nhà, ông Hồng bất ngờ khi thấy A đang ôm ấp, hôn bạn trai...

Tức giận, ông Hồng vào nhà lấy dao xông ra đuổi chém H. Bị tấn công, H không kịp chống đỡ nên bị 1 nhát dao vào đầu; chạy được một đoạn, H gục xuống, bất tỉnh tại chỗ.

H được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Nghi can Hồng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, ông Hồng thừa nhận hành vi. Ông cho rằng, con gái đang tuổi ăn học, mới 15 tuổi đầu nên ông không thích chuyện yêu đường trai - gái. Do đó khi thấy H dụ dỗ, có hành vi người lớn với con gái nên ông nóng giận, không kiểm soát được hành vi.

Linh An