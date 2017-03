Thí sinh đặt câu hỏi, bố có tiền án nhưng đã được xóa án tích, vậy thí sinh này có được thi vào các trường công an nhân dân (CAND) trong kỳ tuyển sinh đại học 2017 hay không?

Tại cuộc Giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) CAND năm 2017 diễn ra chiều 16/3, có thí sinh đã đặt câu hỏi: Bố em có tiền án đánh người gây thương tích và nhận mức án 36 tháng tù treo vào năm 2004. Hiện bố em đã thực hiện và được xóa án tích. Vậy năm nay, em có thể thi vào các trường công an hay không?

Trả lời câu hỏi của thí sinh này, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, theo quy định của Bộ CA, thí sinh có nhân thân (bố, mẹ đẻ…) có tiền án, kể cả xóa án tích cũng không được sơ tuyển, xét tuyển vào lực lượng CAND.

Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an.



Đối với vấn đề thẩm tra lý lịch, ông Sáu cho biết, thời hạn thẩm tra lý lịch có giá trị không quá 6 tháng nên những thí sinh năm ngoái đã qua khâu thẩm tra lý lịch để dự thi vào trường CAND thì năm nay nếu thi vào các trường công an vẫn phải thẩm tra lại lý lịch theo quy định.

Đối với những trường hợp vi phạm trong khâu sơ tuyển như dùng 2 chứng minh nhân dân để đăng ký sơ tuyển, Bộ Công an sẽ hủy kết quả, không công nhận kết quả xét tuyển.

Theo ông Sáu, việc thẩm tra lý lịch các thí sinh thi vào các trường công an đã được phân cấp cho các đơn vị địa phương. Công an đơn vị địa phương căn cứ tiêu chuẩn của Bộ để kết luận lý lịch chính trị. Công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ về kết luận của mình.

Tuy nhiên, khi thí sinh đã trúng tuyển thì các trường công an sẽ rà soát lần cuối và trong quá trình rà soát nếu phát hiện trường hợp ngờ yêu cầu công an đơn vị địa phương thẩm tra lại và có kết luận chính xác về các tiêu chuẩn lý lịch chính trị đối với thí sinh.

"Những trường hợp không đủ đảm bảo tiêu chuẩn chúng tôi sẽ trả về địa phương theo quy định" - ông Sáu khẳng định.

Tước quyền xét tuyển đối với thí sinh đăng ký cả công an và quân đội

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu cũng cho biết, theo quy định tuyển sinh 2017, các trường CAND chỉ tuyển nguyện vọng 1, thí sinh đã chọn các trường công an thì không được đăng ký các trường quân đội.

Trong trường hợp thí sinh đăng kí sơ tuyển cả trường công an và trường quân đội, Bộ Công an sẽ có phương án phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, để rà soát phát hiện.

"Nếu chúng tôi phát hiện ra việc thí sinh đăng ký cả 2 khối trường công an và quân đội thì sẽ có những biện pháp xử lý. Cụ thể như thí sinh sẽ bị tước quyền đăng ký dự thi vào cả hai trường công an và quân đội" - ông Sáu khẳng định.

Sâu răng, có virus viêm gan B có được thi công an?

Tại cuộc giao lưu, nhiều câu hỏi của thí sinh liên quan tới tiêu chuẩn sức khỏe để sơ tuyển vào các trường công an.

Có thí sinh đặt câu hỏi: Em bị sâu 4 răng nhưng đã trám lại và trong máu em có virus viêm gan B thì có đủ tiêu chuẩn sức khỏe dự thi không?

Trả lời câu hỏi này, ông Sáu cho biết, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 15 với những tiêu chí cụ thể về sức khỏe của người muốn sơ tuyển vào các trường CAND. Tuy nhiên, đối với câu hỏi của thí sinh này, do có liên quan đến chuyên môn y tế, nên sẽ tham khảo ý kiến từ Cục Y tế và sẽ thông tin lại sau.

Có thí sinh lại đặt câu hỏi: Tiêu chuẩn về răng theo quy định của Bộ Công an là có thể mất từ 1-2 răng, sức nhai trên 90%, nhưng nếu mất 2 răng thì sức nhai chỉ còn 80% (lúc khám nghĩa vụ quân sự quy định như vậy). Vậy mất bao nhiêu răng thì đảm bảo tiêu chuẩn này?

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân cho biết, theo tiêu chuẩn sức khỏe về răng thì răng mất từ 1 đến 2 răng, sức nhai còn trên 90% và đã làm răng giả, thì không vi phạm tiêu chuẩn chung. Tuy nhiên, việc kết luận về sức khỏe do các cơ sở ý tế kết luận.

Thời gian sơ tuyển các trường công an từ 7/3-30/4

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu, thời gian sơ tuyển các trường CAND trong kỳ tuyển sinh đại học 2017 là từ ngày 7/3 đến ngày 30/4, tùy điều kiện đặc thù mà các đơn công an địa phương sẽ có thông báo cụ thể về lịch trình sơ tuyển đến từng quận, huyện trực thuộc để thông báo cho thí sinh.

Thí sinh được chuyển đổi nguyện vọng sau khi đã trúng tuyển

Trả lời câu hỏi của thí sinh liên quan tới việc sau khi đỗ Cao đẳng An ninh nhân dân có thể chuyển nguyện vọng sang CĐ Cảnh sát nhân dân hay không, Thiếu ta Đặng Thị Ngọc Hà khẳng định, trong đỗ CĐ An ninh, bạn ông thể chuyển nguyện vọng sang CĐ Cảnh sát.

