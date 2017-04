Bộ Công Thương đã triệu tập cuộc họp khẩn tiếp tục tìm các giải pháp “giải cứu” thịt lợn hơi rớt giá thảm hại.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn tiếp tục tìm các giải pháp cấp bách và lâu dài để tháo gỡ câu chuyện đầu ra và giải bài toán lợn hơi rớt giá thê thảm.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Công Thương trong những ngày qua, giá lợn hơi xuất chuồng hiện giao động trong khoảng 22.000 – 28.000 đồng/kg giảm mạnh so với giá bình quân năm 2016, mức giảm khoảng 20.000 – 22.000đồng/kg, tương đương 40%. Giá thịt lợn bán lẻ ngoài chợ: giao động trong khoảng 65.000 – 70.000đồng/kg (đối với lợn mông sấn, nạc vai), giảm 10.000-20.000 đồng/kg so với giá bình quân năm 2016. Giá tại siêu thị: giao động trong khoảng 80.000 – 100.000đồng/kg (tùy chủng loại và tùy siêu thị), giảm 5.000-15.000 đồng/kg so với giá bình quân năm 2016.

Bộ Công Thương họp khẩn "giải cứu" thịt lợn rớt giá. (Ảnh: Doanh Nghiệp)

Báo Infonet cũng đưa tin, tại cuộc họp, các ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn trong tiêu thụ của ngành chăn nuôi lợn thời gian qua là do các hộ nông dân tăng đàn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bất chấp các cảnh báo rủi ro từ Bộ Công Thương, khiến nguồn cung thịt lợn nội địa vượt quá nhu cầu trong nước.

Khi Trung Quốc tăng cường giám sát, phòng chống hoạt động nhập khẩu hàng hóa (trong đó có lợn sống) trái phép qua biên giới đất liền, hoạt động xuất khẩu lợn sống qua biên giới phía Bắc sang Trung Quốc ngay lập tức bị ảnh hưởng. Sự việc này khiến giá thịt lợn trong nước chịu thêm sức ép.

Tại cuộc họp chiều nay 27/4, sau khi rà soát số liệu nhập khẩu, nguồn cung, sức tiêu thụ của thị trường, sản lượng đàn lợn tồn trong kho cũng như đánh giá những bất cập còn tồn tại, đại diện các đơn vị thống nhất các giải pháp trước mắt:

Bộ sẽ chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương làm việc với doanh nghiệp chế biến, giết mổ, phân phối rà soát chi phí trong các khâu nhằm tiết giảm các chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ; Tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp và các vùng sản xuất, tăng cường thu mua chế biến, cấp đông nhằm hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt cho thị trường.

Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các Sở trực thuộc kêu gọi các Doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường ký kết hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm thu mua lợn thịt cho người chăn nuôi với giá hợp lý.

Xem xét việc kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, kinh doanh thịt lợn tăng lượng thu mua và trữ đông thịt lợn chăn nuôi trong nước.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác truyền thông khi các doanh nghiệp tăng thu mua lợn thịt trên thị trường để tạo định hướng cho thị trường.

Về giải pháp lâu dài, Bộ Công Thương sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cần quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên vật nuôi, nhanh chóng công bố hết dịch; tổ chức sản xuất, chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của các doanh nghiệp thu mua chế biến lớn trong nước và đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu để phối hợp, hỗ trợ cho Bộ Công Thương trong việc đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch.

Đồng thời, chỉ đạo hoạt động sản xuất chăn nuôi phải gắn với thị trường tiêu thụ; tăng cường gắn kết thông qua hợp đồng giữa sản xuất và các doanh nghiệp chế biến, phân phối.

Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục đẩy nhanh công tác mở cửa thị trường xuất khẩu cho lợn sống, lợn sữa, thịt lợn đông lạnh Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc, Philippin, Singapore.

(tổng hợp)

Nhân Văn