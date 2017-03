Chiều ngày 12.3, tin từ Bộ Công Thương cho biết, đã cử đoàn kiểm tra sự cố vỡ đập thải tại xí nghiệp thiếc tại Suối Bắc Quỳ Hợp (Nghệ An).

Bộ Công Thương cử đoàn kiểm tra sự cố vỡ đập thải Quỳ Hợp

Dù nhà chức trách địa phương cũng như Tập đoàn Than Khoáng sản (TKV) liên tục cập nhật thông tin và báo cáo về Bộ sự cố vỡ đập thải tại xí nghiệp thiếc, Suối Bắc Quỳ Hợp – Nghệ An song chiều nay 12.3, Bộ Công Thương vẫn cử tổ công tác vào Nghệ An để kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố.

Tổ công tác do Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp do ông Tô Xuân Bảo làm trưởng đoàn, cùng với đại diện TKV, các đơn vị chức năng sẽ lên đường vào Nghệ An sáng sớm ngày mai 13.3.

Theo báo cáo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), đập thải xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Hiện, sự cố đã được các đơn vị chức năng kịp thời xử lý.

TKV đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương để thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Trước đó, vào ngày 9.3, người dân xã Châu Thành đã phát hiện đập chứa chất thải trên núi cao khoảng 700m bị vỡ khiến nước ở suối Bắc xuất hiện rất nhiều bùn đen và nước thải màu vàng và kèm theo cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi bị vỡ, hàng ngàn mét khối bùn, nước thải tràn ra ngoài và theo khe suối chảy xuống khiến cá nuôi trong ao hồ của một số hộ dân ở xã Châu Thành và cá tự nhiên ở các con suối thuộc các xã hạ du Châu Quang, Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) bị chết, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng lấy mẫu bùn thải, nước và mẫu cá chết trên các khu vực sông, suối có hiện tượng cá chết để giám định, kiểm tra các chỉ số về môi trường, làm rõ nguyên nhân.

Đoàn kiểm tra liên ngành xác định, khu vực đập chứa chất thải bị vỡ là hố thải số 2. Đoạn đập chắn thải bị vỡ dài khoảng 12m; bên cạnh đó, thân đập còn có nhiều vết rạn nứt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh được cấp phép khai thác trên khu vực núi Lan Toong, có độ cao trên 700m so với mực nước biển. Hệ thống đập chứa bùn thải có sức chứa khoảng trên 10.000m3, nhưng thân đê chắn bằng đất...

Sự cố vỡ đập chứa bùn thải đang ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tại 3-5 xã của huyện miền núi Quỳ Hợp.