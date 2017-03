Tối 25.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề Ngọn lửa tuổi trẻ, cùng lễ tuyên dương và trao giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu năm 2016.

Thượng tướng Tô Lâm trao giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu năm 2016 cho các cá nhân

* Mong cựu cán bộ Đoàn góp ý văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, tới dự.

Giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu được Bộ Công an tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học và văn hóa, thể thao của lực lượng công an nhân dân. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương thành tích của 20 cá nhân đạt giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu năm 2016 và khẳng định đây là những thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất, không quản ngại khó khăn, gian khổ.

Cùng ngày 25.3, tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn, Ban Liên lạc hưu trí T.Ư Đoàn đã tổ chức gặp gỡ truyền thống cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2017). Ủy viên T.Ư Đảng - Trưởng ban Đối ngoại T.Ư - nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hoàng Bình Quân; ông Vũ Mão, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng thế hệ cán bộ T.Ư Đoàn các thời kỳ tới dự. Bên cạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn, T.Ư Đoàn và Đoàn các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Tại buổi gặp, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định việc Đoàn phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp là một trong số những thành công lớn của T.Ư Đoàn. Anh Lê Quốc Phong cũng chia sẻ năm 2017 là năm diễn ra ĐH Đoàn các cấp tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mời gọi và mong muốn lắng nghe cựu cán bộ Đoàn các thế hệ có ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11.

Dịp này, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn đã tặng 30 suất học bổng cho sinh viên VN, sinh viên Lào và Campuchia có thành tích học tập tốt, đang theo học tại các trường ĐH tại Hà Nội. Anh Lê Quốc Phong trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 4 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng Quốc hội có thành tích đóng góp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chiều cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải đã dự chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất do Đoàn thanh niên Tập đoàn điện lực VN tổ chức. Chương trình là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn, hướng đến khơi dậy ý thức sử dụng tiết kiệm điện trong thanh thiếu niên; vận động thanh niên có nhiều sáng kiến truyền thông...

Trong sáng 25.3, tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt (xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Tỉnh đoàn và CLB Cán bộ Đoàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã tổ chức Chương trình họp mặt các thế hệ cựu cán bộ Đoàn. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã đến dự.

Nhân dịp 26.3, Tỉnh đoàn Tây Ninh ngày 25.3 đã trao tặng 266 suất học bổng thắp sáng ước mơ (trị giá hơn 200 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi năm học 2016 - 2017. Sáng 25.3, tại Trường ĐH Quảng Bình, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2017 với chủ đề Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

