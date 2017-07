Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an phát đi chiều 31.7: Đối tượng Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú ngày 31.7.2017. Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13.2.1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19.9.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Đối tượng Trịnh Xuân Thanh Hành trình chạy trốn Bắt đầu từ việc phát hiện chiếc xe Lexus 570 trị giá 5 tỉ lại đeo biển số xanh (biển công) mà Trịnh Xuân Thanh dùng để đi lại khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, báo chí đã vào cuộc điều tra. Đến ngày ngày 9.6.2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Công an và các cơ quan khác khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí phản ánh về việc sử dụng xe tư gắn biển xanh và những vấn đề liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh- được tặng hoa chúc mừng khi nhậm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Ngày 16.6.2016, tại phiên họp HĐND tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh không xuất hiện trong danh sách giới thiệu đại biểu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ mới. Trước đó, Trịnh Xuân Thanh đã viết đơn gửi Tỉnh ủy và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 xin không tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tháng 7.2016, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thông báo kết luận liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Kết luận có nêu: Trong thời gian từ năm 2007-2013, Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011- 2013). Ngày 15.7.2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp và nhất trí không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội khóa XIV của Trịnh Xuân Thanh (Trịnh Xuân Thanh ứng cử và trúng cử tại Hậu Giang). Ngày 13.9.2016, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, trung tuần tháng 7, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh có gửi đơn đến Tỉnh ủy xin nghỉ phép từ 25 đến 29.7. Sau đó, ngày 19.8, ông Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ phép một tháng để đi nước ngoài trị bệnh, từ ngày 3.8 đến 2.9. Dù không được đồng ý nhưng Trịnh Xuân Thanh mất liên lạc, có thông tin cho biết ông này ra nước ngoài chữa bệnh. Truy nã quốc tế Ngày 8.9.2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật khai trừ Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng (trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Ngày 15.9.2016, Bộ Công an đã ra Quyết định số khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC. Cùng ngày Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế. Ngày 15.3.2017, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo tại vụ án lừa bán đất cho gần 500 khách hàng ở dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Nội), Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xác định nghi can Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến vụ án nên đã công bố quyết định khởi tố đối tượng này về tội Tham ô tài sản. Đối tượng Trịnh Xuân Thanh Tháng 4.2017, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh: Tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC; bằng mọi giá truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án. Tháng 5.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Trịnh Xuân Thanh. Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng quyết định hủy bỏ danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì đối với PVC. Ngày 31.7.2017, Bộ Công an thông tin chính thức Trịnh Xuân Thanh đã đã ra đầu thú. A.L