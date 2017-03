Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết không để tái diễn vi phạm.

Ngày 1/3, theo tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị, Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết không để tái diễn vi phạm.

Họp chợ trái phép trên vỉa hè, lòng đường phố Nghĩa Tân. Ảnh: Tiến Hiếu – Thu Hồng

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải tập trung rà soát, kiểm tra xung quanh vỉa hè, lòng đường, phía trước trụ sở cơ quan, doanh trại, nơi làm việc; các dự án, công trình đang xây dựng của cơ quan, đơn vị để chủ động có biện pháp giải quyết ngay những phần xây dựng, đặt vật dụng gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Theo yêu cầu của Bộ trưởng, Công an các đơn vị, địa phương cũng cần tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị…; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, chấp hành Điều lệnh CAND của cán bộ, chiến sĩ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc bao che cho các hành vi vi phạm…

Bảo Trung (TTXVN)