Chỉ tiêu giảm mạnh, dự đoán cuộc cạnh tranh xét tuyển ĐH, CĐ trường CAND 2017 sẽ rất căng thẳng. Nhiều điểm mới cần lưu ý được đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an giải đáp cho thí sinh chiều 16-3.

Trong buổi tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng và các trường CAND năm 2017 do báo CAND tổ chức chiều 16-3, lãnh đạo Bộ Công an đã giải đáp hàng trăm câu hỏi liên quan đến thay đổi trong tuyển sinh năm nay.

Trước thắc mắc về đối tượng được đăng ký xét tuyển trung cấp, cao đẳng CAND đối với chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt 2 năm 2014, Thượng tá TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết, tại hội nghị tuyển sinh đầu tháng 3 vừa qua, có nhiều ý kiến của Công an các địa phương đề cập đến vấn đề này. Sau khi tiếp nhận thông tin, trên cơ sở điều chỉnh, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục cũng như lãnh đạo Bộ Công an.

Hiện nay, lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 được đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp. Trước đó, có 526 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp cho thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND (gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015) được xét duyệt.

Bộ Công an đồng ý mở rộng đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ được xét tuyển Trung cấp, Cao đẳng CAND

Về việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có điểm thi THPT quốc gia, nếu thí sinh không còn nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND thì có thể xét tuyển vào các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân và theo quy định về điều chỉnh nguyện vọng của Bộ GD-ĐT. Trường hợp nếu vẫn có nguyện vọng xét tuyển các các trường CAND thì thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển này là nguyện vọng 1.

Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu dự đoán điểm trúng tuyển vào các trường CAND năm nay sẽ rất cao vì chỉ tiêu giảm mạnh. "Tôi khuyên thí sinh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đặc biệt phải có những điều chỉnh hợp lý khi biết điểm thi để đạt được nguyện vọng" - Thượng tá chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu cũng lưu ý thí sinh, Bộ Công an đã có hướng dẫn rất cụ thể đối với Công an địa phương về thẩm tra lý lịch.

Tuy nhiên, để hạn chế những trường hợp phải viết tâm thư để được xét tuyển vào trường CAND thì tốt nhất, thí sinh phải khai thật đầy đủ, chính xác về lý lịch của bản thân. Thí sinh và gia đình phải cam đoan về lý lịch tự khai của thí sinh. Bộ sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh trước khi đăng ký xét tuyển, hạn chế tối đa thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị xét tuyển.