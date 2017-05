Cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp đỡ người chăn nuôi, Bộ Công an lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong nước.

Bộ Công an vừa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thực phẩm, nông sản cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đơn vị mới này sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trong lực lượng công an nhân dân nhằm hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm, nông sản được kịp thời, hiệu quả.

Các bếp ăn của lực lượng công an nhân dân tăng cường tiêu thụ thịt lợn sạch, rau, củ quả do nông dân nuôi trồng. Bộ Công an vận động người thân trong gia đình cán bộ, chiến sĩ dùng hàng Việt Nam sản xuất.

“Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị phối hợp ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm, nông sản qua biên giới”, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh.

Ngày 28.4, tại hội nghị bàn các giải pháp ổn định phát triển thị trường chăn nuôi lợn, tướng Thành cho hay trong quý II, Bộ Công an phấn đấu tiêu thụ khoảng hàng chục tấn thịt lợn một tháng, coi là một trong những chỉ tiêu thi đua.

Từ đầu năm đến nay, người nuôi heo từ Đồng Nai tới các tỉnh phía Bắc "khóc ròng" vì giá lợn hơi bán tại chuồng, trại xuống thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 23.000-25.000 đồng/kg, giảm gần 50% so với trước khiến người nuôi lỗ nặng. Trong khi đó, giá bán thịt lợn ngoài chợ và một số cửa hàng vẫn cao ngất ngưởng, có nơi lên tới 160.000 đồng/kg, được các đầu mối kinh doanh, phân phối lý giải do chi phí đầu vào cao.

Theo Xuân Hoa (VNE)